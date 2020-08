MacKenzie Andrews de Nanodropper tient l’adaptateur compte-gouttes que son équipe a créé lors d’une présentation «Inventions We Love» au Sommet . 2019. (Photo . / Dan DeLong)

Nanodropper, fabricant d’un adaptateur pour flacon de gouttes oculaires qui réduit la taille des gouttes oculaires et économise des médicaments et de l’argent dans le processus, a reçu plus de financement de la United States Air Force.

La start-up de dispositifs médicaux lancée par un groupe d’étudiants de l’Université de Washington est le récipiendaire d’un contrat de Phase II Small Business Innovation Research (SBIR) d’une valeur d’environ 500 000 $. Nanodropper a déjà reçu un contrat de phase 1 d’une valeur de 49 000 $.

Nanodropper, qui a remporté le Hollomon Health Innovation Challenge de l’Université de Washington en 2019, a été fondé par les diplômés de l’UW Allisa Song, Mackenzie Andrews et le Dr Jennifer Steger, ainsi que par Elias Baker, alun de l’Université de Seattle.

Son adaptateur approuvé par la FDA, qui se visse sur le dessus de la plupart des flacons de collyre, est conçu pour réduire le gaspillage dans l’administration de médicaments, en particulier pour les patients atteints de glaucome, qui provoque la cécité. Les compte-gouttes délivrent souvent plus de médicaments que l’œil ne peut absorber physiquement, et le Nanodropper réduit la taille des gouttes d’un quart ou plus.

L’équipe s’est inspirée d’un article de ProPublica sur la façon dont les collyres plus gros que nécessaire augmentaient les coûts pour les patients atteints de glaucome, qui peuvent dépenser 500 $ par mois en médicaments.

La société, qui en emploie maintenant sept, a commencé à expédier ses adaptateurs partout aux États-Unis à la fin du mois de juin et génère actuellement des revenus, remplissant des centaines de commandes et constituant une base de cliniques partenaires.

La pandémie COVID-19 a retardé son lancement de plusieurs mois, principalement en raison d’un arriéré dans la stérilisation des dispositifs médicaux aux États-Unis, selon la société. Le financement a également été un peu retardé, mais l’entreprise entièrement distante a crédité les systèmes et le flux de travail déjà en place pour l’aider à surmonter la crise sanitaire.

Selon Nanodropper, le programme SBIR est géré par AFWERX, une communauté d’innovateurs de l’Armée de l’Air qui agissent en tant que catalyseur de l’engagement de la Force aérienne dans l’industrie, les universités et les contributeurs non traditionnels pour créer des opportunités de transformation et favoriser une culture d’innovation de l’Armée de l’air. Le laboratoire de recherche de l’Armée de l’air et AFWERX se sont associés pour rationaliser le processus SBIR dans le but d’accélérer l’expérience, d’élargir le bassin de candidats potentiels et de réduire les frais administratifs. Le but du programme est de résoudre les problèmes et d’améliorer l’efficacité de la Force aérienne en permettant une innovation réfléchie, délibérée et de base dans toute la Force aérienne.