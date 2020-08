(Photo de Loge)

La start-up hôtelière Loge, qui promeut l’amour du plein air et des sports d’aventure grâce à ses emplacements branchés de style motel, a levé 15 millions de dollars de nouveaux fonds.

La société, prononcée «Lodge», lancée en 2017 et soutenue par de grands noms des loisirs de plein air, a déclaré qu’elle avait reçu le soutien d’investisseurs de longue date, notamment Round House, Brighton Jones Investment Partners, Colfam et de nombreuses personnes. Loge, qui a levé 4,5 millions de dollars en 2018, a déclaré qu’il y avait également un petit nombre de nouveaux investisseurs et fonds stratégiques.

Loge prévoit d’utiliser la nouvelle trésorerie pour assurer la stabilité opérationnelle à long terme dans ce qu’elle appelle des «périodes de marché incertaines». Il envisage également de poursuivre les innovations opérationnelles et l’expansion future vers d’autres sites.

Loge a actuellement des emplacements à Westport, Washington, Leavenworth, Washington, Bend, Ore., Mt. Shasta, Californie, et Breckenride, Colorado, et s’adresse aux surfeurs, vététistes, alpinistes et plus encore avec des chambres et des espaces de camping ainsi que du matériel de location.

L’industrie du voyage a été particulièrement touchée par la pandémie de coronavirus, car de plus en plus de personnes restent à la maison et évitent les évasions lointaines. Loge a rouvert ses portes en juillet et fait la promotion de l’accessibilité routière de ses emplacements dans le nord-ouest et au-delà.

«Alors que nous ouvrons nos portes, nous sommes plus que jamais ravis de doubler notre objectif« d’aider les gens à trouver leur place en facilitant la connexion, la sortie et l’exploration »», a déclaré Johannes Ariens, PDG de Loge, dans un article sur le site Web. «À la lumière de la récente pandémie, la façon dont cela se produira sera un peu différente. Et ça va. Nous avons trouvé de nouvelles façons d’activer la connexion, car la connexion est essentielle à notre survie et le besoin n’a jamais été aussi élevé. «

Loge a élaboré un code de conduite décrivant comment le personnel et les invités peuvent s’exprimer pendant la pandémie. Tous les sites ont été déplacés vers l’enregistrement à distance, avec une entrée sans clé dans la chambre. Les clients reçoivent le code d’entrée de leur chambre par SMS et du matériel peut également être loué en ligne.