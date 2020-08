Un robot chargé sans fil par un système WiBiotic. (Photo WiBiotic)

WiBiotic, fabricant basé à Seattle d’un système de charge sans fil qui utilise des émetteurs et des récepteurs haute puissance pour alimenter les batteries de drones, de robots et plus encore, a reçu l’autorisation de la Federal Communications Commission pour l’équipement.

Le feu vert de la FCC est une première pour un tel système, qui fournit jusqu’à 300 watts d’alimentation sans fil aux appareils dotés de batteries plus grosses.

«L’approbation de la FCC est non seulement un accomplissement pour notre équipe, mais aussi pour nos clients et l’industrie», a déclaré le PDG de WiBiotic Ben Waters dans un communiqué de presse jeudi. «Auparavant, seuls les téléphones portables de faible puissance et les petits chargeurs électroniques ou les chargeurs de véhicules électriques de très haute puissance étaient approuvés pour une utilisation généralisée. WiBotic propose désormais une solution qui permet à l’ensemble du secteur de l’automatisation de profiter de la révolution de l’alimentation sans fil. »

Un drone atterrit sur un système de charge. (Photo WiBiotic)

WiBotic affirme que le chargement sans fil a une plus grande portée et est plus fiable que les systèmes à contact et que les robots et les drones n’ont plus besoin d’une précision de navigation au niveau millimétrique pour se connecter avec succès pour le chargement.

La start-up âgée de 5 ans a été issue de l’Université de Washington par les cofondateurs Waters et Joshua Smith. La société a levé 9 millions de dollars à ce jour, dont 5,7 millions de dollars en nouveau financement en juin.