Le service de jeux dans le cloud de Microsoft sera officiellement lancé le 15 septembre, mais toute personne disposant du Xbox Game Pass Ultimate et d’un appareil Android peut tester la fonctionnalité dès aujourd’hui.

Si vous souhaitez essayer Project xCloud, vous aurez besoin d’un abonnement actif à Xbox Game Pass Ultimate, d’un téléphone ou d’une tablette Android et de l’application Xbox Game Pass (bêta).

Une trentaine de jeux Xbox seront jouables depuis le cloud pendant le test bêta public.

Aussi anxieux que nous soyons pour les consoles de nouvelle génération qui seront lancées cet automne, vous n’aurez pas besoin d’une Xbox Series X (ni même d’une Xbox Series S) pour jouer aux plus gros jeux Xbox à venir. La semaine dernière, Microsoft a annoncé que les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourraient jouer à des jeux sur leurs téléphones et tablettes Android à partir du cloud sans frais supplémentaires le 15 septembre, mais il s’avère que vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps pour tester la fonctionnalité.

À partir du mardi 11 août, toute personne disposant d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate actif et d’un appareil Android peut télécharger l’application Xbox Game Pass (bêta) à partir du Google Play Store et accéder à la fonctionnalité de diffusion de jeux xCloud. Xbox Game Pass Ultimate coûte 15 $ par mois et comprend Xbox Live Gold.

Voici la déclaration officielle sur le test bêta public des jeux dans le cloud que Microsoft a envoyé à la presse:

Alors que nous approchons du lancement du jeu en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre, nous entrons dans une période bêta limitée pour assurer une transition en douceur de l’expérience de jeu en nuage vers l’application Xbox Game Pass sur Android. Les utilisateurs existants de l’application Xbox Game Pass (bêta) auront la possibilité de tester un sous-ensemble des titres disponibles alors que nous préparons l’expérience pour une plus grande disponibilité le mois prochain. Cette version bêta limitée est essentielle pour offrir la meilleure expérience possible aux membres lors du lancement et ne doit pas être considérée comme une indication de l’expérience finale ou de la bibliothèque.

Selon The Verge, le «sous-ensemble de titres disponibles» que Microsoft mentionne dans sa déclaration comprendra une trentaine de titres. Lorsque la fonctionnalité sera lancée le 15 septembre, plus de 100 titres seront jouables à partir du cloud, tels que Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5 et Yakuza Kiwami 2.

Malheureusement, les propriétaires d’iPhone et d’iPad ne pourront pas participer à cette version bêta publique ou au lancement complet le mois prochain car Apple refuse d’autoriser l’application Xbox Game Pass sur l’App Store. Selon Apple, l’application de Microsoft ne peut pas être mise à disposition via l’App Store, car elle ne suit pas les « directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen et apparaissant dans les graphiques et les recherches ».

Microsoft a déclaré en réponse: «Apple est la seule plate-forme à usage général à refuser aux consommateurs des services de jeux en nuage et d’abonnement à des jeux comme le Xbox Game Pass. Il traite systématiquement les applications de jeu différemment, en appliquant des règles plus clémentes aux applications non liées aux jeux, même lorsqu’elles incluent du contenu interactif. »

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.