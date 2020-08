Microsoft a enfin montré l’interface que la Xbox Series X et la Xbox Series S utiliseront, et a confirmé que cette interface sera également présente dans la génération actuelle de consoles, Xbox One et Xbox One X, et même dans le client Game Pass pour PC. Cela signifie, comme vous l’avez peut-être imaginé, qu’il s’agit de une interface unifiée et conçu pour couvrir l’ensemble de l’écosystème des produits et services Xbox.

La première chose que nous voyons dans la vidéo qui montre la future interface de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, et le reste des produits et services associés à la Xbox, est une explication des clés qui ont inspiré les responsables du projet à adopter ce particulier conception. Créer une interface utilisateur force comprendre le type d’utilisateur qui parie sur votre console, et aussi pour prêter beaucoup d’attention et de soin aux détails.

Le géant de Redmond a voulu, avec cette nouvelle interface, que l’utilisateur soit clair sur ce que proposent la Xbox Series X et la Xbox Series S, et qu’il puisse profiter de toutes ses possibilités de manière simple et intuitive. Il va sans dire que, pour y parvenir, l’une des clés les plus importantes est de permettre aux utilisateurs d’accéder à leurs jeux presque instantanément. Pour y parvenir, Microsoft a opté pour la technologie Xbox Velocity, qui permet réduire les temps de chargement au démarrage (démarrage de la console) jusqu’à 15%, et accélère le chargement des jeux, à la fois lors de leur démarrage et lors de leur reprise depuis le «home».

Je vous rappelle que l’architecture Xbox Velocity sera exclusive à Xbox Series X et Xbox Series S, puisque ce utiliser le SSD des deux consoles et son énorme bande passante (2,4 Go / s). Il est impossible d’atteindre ce niveau avec le disque dur de 5400 tr / min que la Xbox One et la Xbox One X intègrent.

La nouvelle interface exploite le potentiel de la Xbox Series X et de la Xbox Series S

Comme on peut le voir dans la vidéo, l’interface a également fait l’objet d’une refonte majeure. La vérité est que j’aime ça, le design est simple, minimaliste et épuré. Nous avons transformé notre catalogue de jeux au centre de tout, et le reste des éléments joue un rôle secondaire. Malgré cela, du caractère «secondaire» de certains éléments, Microsoft a réussi à les maintenir à la portée de l’utilisateur. Nous avons tout ce dont nous avons besoin à portée de main pour pouvoir accéder sans effort à n’importe quelle fonction ou fonctionnalité de la console, y compris le côté social de celle-ci et le magasin.

L’optimisation a également joué un rôle très important. Tableau de bord Xbox Series X et Xbox Series S consomme moins de ressources, Et cela a une raison d’être: que les développeurs ont à leur disposition une plus grande quantité de mémoire GDDR6 et de cœurs de processeur. Selon Microsoft, Xbox Series X il aura 13,5 Go de mémoire et 7 cœurs (et 14 threads) libres.

Comment pourrait-il en être autrement, la société Redmond aussi a renforcé le côté social dans cette nouvelle interface, et cela a simplifié le processus d’enregistrement de nos moments préférés dans les jeux et les moyens par lesquels nous pouvons partager ces enregistrements avec nos amis. Certainement un bon travail de Microsoft.

À la fin de la vidéo, Microsoft réitère que cette interface ne sera pas exclusive à la Xbox Series X et à la Xbox Series S, mais plutôt atteindra tout l’écosystème Xbox, comprenant à la fois le Game Pass pour PC et l’application pour smartphones. Il est prévu que son lancement aura lieu à la fin de l’année (probablement en novembre), coïncidant avec l’arrivée des deux consoles de nouvelle génération.