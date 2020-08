Netflix Le sorceleur implique beaucoup de magie mais aussi de physicalité, avec son casting principal passant par un entraînement approfondi afin de réaliser diverses scènes d’action sans se blesser – mais l’actrice qui joue Yennefer ne comptait pas lui faire mal au dos pendant des scènes qui n’impliquaient pas de combat . Basé sur la série de livres du même nom d’Andrzej Sapkowski, The Witcher est sorti sur Netflix en décembre 2019 et a été très bien accueilli par le public. Anticipant son succès, Netflix a renouvelé la série pour une deuxième saison avant même la sortie de la première.

L’équipe derrière The Witcher a décidé d’approcher l’histoire différemment, en se concentrant sur trois personnages et leurs propres intrigues, se déroulant à des endroits et à des moments différents, mais convergeant vers la fin de la saison. Ces personnages sont le sorceleur titulaire, Geralt of Rivia (Henry Cavill), un chasseur de monstres amélioré; Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra), une puissante sorcière; et Ciri (Freya Allan), la princesse héritière de Cintra et qui est en train de découvrir ses propres pouvoirs. La série a apporté quelques changements à la source du matériel, et parmi les plus notables, il y avait l’ajout de la trame de fond de Yennefer, qui a ajouté plus de tragédie à son arc.

The Witcher a expliqué qu’avant de devenir sorcière, Yennefer était une femme née avec diverses déformations physiques, telles qu’une colonne vertébrale tordue, un dos voûté et une mâchoire pliée. Pour cette raison, Yennefer a été maltraitée par sa famille, son père blâmant sa mère et la nature partiellement elfe de Yennefer pour tout ce qui n’allait pas avec elle. Yennefer pensait qu’elle ne connaîtrait jamais l’amour, mais tout a changé lorsque son père l’a vendue à Tissaia de Vries et a été emmenée à Aretuza pour s’entraîner à devenir une sorcière. Pour obtenir le look pré-transformation de Yennefer, Anya Chalotra a dû porter diverses prothèses ainsi qu’une pièce arrière, la forçant à maintenir une certaine posture pendant des heures. Chalotra a révélé que cette position inconfortable lui faisait mal au dos et qu’elle avait un nerf piégé qu’elle devait se faire masser après des heures de tournage.

Alors que l’équipe de production de The Witcher a essayé de rendre l’expérience aussi confortable que possible pour Chalotra, ils «ont dû prendre des décisions assez rapidement» et certaines choses ne pouvaient pas être changées – mais même si elle l’a blessée au dos dans le processus, Chalotra a déclaré elle «était heureuse des choix» qu’ils ont faits. Yennefer n’a pas passé beaucoup de temps dans la série avec le dos voûté, car elle a traversé une transformation extrême après avoir obtenu son diplôme d’Aretuza. Bien que la procédure l’ait rendue belle, le coût était sa fertilité, et donc l’enchanteur a enlevé ses organes reproducteurs. Yennefer a ensuite passé du temps à chercher des moyens de retrouver sa fertilité, mais sans succès.

Jouer à Yennefer of Vengerberg n’allait pas être une tâche facile, surtout après que The Witcher ait décidé d’ajouter une histoire appropriée (et tragique), mais Anya Chalotra a réussi à surmonter tous les obstacles, y compris ceux impliquant des arrière-plans étranges, des postures inconfortables et des problèmes de dos. , heureusement, ce n’était pas quelque chose qui ne pouvait pas être traité. À moins que la saison 2 de Le sorceleur décide d’ajouter des flashbacks, il est peu probable qu’elle doive jouer à nouveau le bossu Yennefer, mais si elle le fait, nous espérons que ce sera de manière plus confortable et moins douloureuse.

