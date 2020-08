le escroqueries ils se sont multipliés pendant le verrouillage. C’était vrai pour les deux shopping en ligne que pour les cyberattaques passées à l’actualité sous couvert de phishing et de pharming. L’un des pires cas était certainement celui de faire du shopping avec Carrefour et Esselunga. Espace pour le mécontentement des clients qui, malgré les initiatives, ont été déçus. Voici ce qui s’est passé.

Carrefour et Esselunga: retards et arnaques

On a parlé de scandale avec le lancement de la campagne de livraison de vivres à domicile adressée aux plus de 65 ans. Les deux magasins ont prévu un système de livraison parallèle visant à faciliter les approvisionnements. Ils ont tenté de raccourcir les distances conformément aux dispositions du décret sur la distanciation sociale. Mais ils ont échoué gravement à cause de toute une série de problèmes qui ne s’étaient pas produits.

Au départ, la nouvelle option avait semblé faisable et fonctionnelle mais a continué retards ils ont contribué à alimenter le mécontentement qui a abouti à un essaim de controverses. Les commentaires méprisants des clients dans les forums et les réseaux sociaux ont été féroces.

Confrontés à une restructuration sévère du personnel et à des difficultés technico-logistiques, les deux opérateurs n’ont pas respecté leurs engagements. Ils ont imposé une situation délicate au moment le moins opportun. Ce n’est la faute de personne étant donné la situation difficile vécue et maintenant progressivement rétablie avec la suppression des restrictions. Cependant, leurs sociétés respectives ont modifié leur politique de gestion en prévoyant de nouvelles règles et une meilleure organisation pour faire face à l’émergence de nouveaux inconvénients potentiels.