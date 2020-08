L’achat de cartes SIM en ligne est devenu fréquemment utilisé: désormais, tous les opérateurs de téléphonie mobile offrent la possibilité de commander ce produit et de le recevoir confortablement à domicile. Néanmoins, un phénomène totalement différent se déroule actuellement sur le web et concerne l’achat et la vente de SIM, mais illégal.

En fait, un nouvel événement s’est étendu, causant de nombreux problèmes aux utilisateurs car ils voient leurs données enregistrées sur des cartes téléphoniques dont ils ne sont même pas conscients: heureusement il existe une solution adaptée à tout le monde, découvrons ensemble les détails et aussi les risques possibles.

SIM de téléphone illégales: le marché noir de la téléphonie mobile

Selon de grandes rumeurs, des cartes SIM téléphoniques non conformes à la loi sont apparues sur le web. en se rendant sur certains sites de revente, en effet, il est possible d’acheter des cartes téléphoniques anonymes qui sont en fait au nom de sujets peu méfiants.

Ce problème est plus grave qu’il n’y paraît, car de nombreux crimes peuvent être configurés derrière une éventuelle carte SIM, tels que le harcèlement, les appels menaçants, etc. Étant donné que ces dispositifs sont enregistrés au nom de sujets qui n’effectuent pas réellement ces actions, la possibilité que son nom soit infesté de crimes non commis n’est pas minime.

Afin de vérifier si certaines de ces cartes SIM sont au nom de votre personne, il est aujourd’hui possible de faire une demande via un formulaire de la Privacy Authority. en visitant le portail officiel, en effet, il sera possible de transmettre cette demande afin d’éviter tout type de danger et de dormir paisiblement.