La PDG de Female Founders Alliance, Leslie Feinzaig, au centre à gauche, récompense les finalistes pour le prix de modèle de rôle lors des prix virtuels des champions jeudi après-midi.

La Female Founders Alliance, basée à Seattle, a annoncé ses troisièmes prix annuels de champion lors d’un événement virtuel jeudi après-midi, reconnaissant les réalisations de femmes et de leaders non binaires provenant d’un large éventail d’horizons, d’entreprises et d’activités philanthropiques.

Megan Rapinoe, capitaine de l’équipe américaine de football féminin, a ouvert l’événement par un camée surprise, évoquant l’importance de reconnaître les femmes et d’autres groupes sous-représentés dans les startups et la société.

«Je pense toujours à l’intersectionnalité et à l’équité dans ce sens: si nous n’apportons pas tout le monde à la table, nous manquons juste des parties de l’histoire, et nous n’obtiendrons pas les meilleurs produits, nous n’irons pas pour obtenir la meilleure narration, et nous n’allons pas vraiment avoir une vue d’ensemble », a déclaré Rapinoe.

Leslie Feinzaig, fondatrice et PDG de la Female Founders Alliance, a tenu sa fille Ruth sur ses genoux alors qu’elle abordait les troubles et les défis mondiaux de l’année écoulée en établissant des parallèles avec l’histoire de sa propre famille. Feinzaig a rappelé la joie que sa défunte grand-mère incarnait malgré une vie de persécution et de pauvreté.

«Ma famille m’a appris que même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver notre chemin vers la joie», a déclaré Feinzaig. «Et donc mes amis, où que vous soyez, Ruth et moi vous envoyons de l’amour, de la santé et de la résilience, et surtout, je vous envoie de l’espoir – de l’espoir pour toutes les bonnes personnes de ce monde qui consacrent leur vie et leur carrière à laisser quelque chose derrière. c’est mieux que ce qu’ils reçoivent.

Cela a donné le ton pour une cérémonie virtuelle reconnaissant les finalistes et les gagnants dans une variété de catégories. Regardez une rediffusion de l’événement ci-dessus et consultez la liste complète des lauréats du prix Champion ci-dessous.

Le prix Advocate: Jacqueline Murekatete, fondatrice et présidente, Genocide Survivors Foundation

Le prix de l’entreprise: Syndio, société d’analyse des ressources humaines fournissant une technologie pour créer l’équité salariale.

Le prix du fondateur: Tiffany Dufu, fondatrice et PDG du service de coaching par les pairs The Cru pour les femmes, et auteure, «Drop the Ball»

Le Prix Investisseur: BLCK VC, Sydney Sykes et Frederik Groce

Le prix du modèle de rôle: Loria Yeadon, présidente et chef de la direction, Seattle YMCA

Le prix du commanditaire: Trish Millines Dziko, co-fondatrice et directrice exécutive, Technology Access Foundation

Les héros méconnus 2020:

● Brittany Chavez, fondatrice et PDG, Shop Latinx, Los Angeles, Californie

● Deepti Sharma, fondateur et PDG de FoodtoEat, New York, NY

● Give InKind, Tacoma, WA

● Jasmine Crowe, fondatrice et PDG, Goodr, Atlanta, GA

● Karla Brollier, fondatrice et directrice, The Climate Justice Initiative, Seattle, WA

● LaNesha DeBardelaben, directrice générale, Northwest African American Museum,

Seattle, WA

● Lora DiCarlo, PDG et fondatrice, Lora DiCarlo, Bend, OR

● Melanie Pang, Directrice du plaidoyer, Houston Food Bank, Houston, Texas

● Ruth Rathblott, PDG du Harlem Educational Activities Fund, New York, NY

● Sherrell Dorsey, fondatrice et PDG, The Plug, Charlotte, Caroline du Nord

● Shila Nieves Burney, associée fondatrice, Zane VC, Atlanta, GA

● Silvia Mah, cofondatrice, Adastra Ventures, San Diego, Californie

● The Intentionalist, Seattle, WA