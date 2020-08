Microsoft a annoncé mardi que la date de sortie de la Xbox Series X serait en novembre.

Microsoft n’a pas partagé de date précise, mais des rumeurs et des rapports récents suggèrent que la Xbox Series X et la Xbox Series S seront lancées dans la première semaine du mois – peut-être le vendredi 6 novembre.

Halo Infinite a été reporté à 2021 en raison de problèmes de développement causés par la pandémie.

Microsoft a confirmé mardi que la Xbox Series X sera lancée en novembre. Auparavant, la société avait seulement déclaré que la nouvelle console serait disponible en «vacances 2020», mais c’est la première fois que la date de sortie est officiellement réduite. Bien que Microsoft ne soit pas disposé à s’engager pour un jour spécifique, The Verge rapporte que la Xbox Series X devrait actuellement être déployée au cours de la première semaine de novembre, mais la pandémie pourrait changer cela.

Dans le même ordre d’idées, le développeur 343 Industries a annoncé que Halo Infinite avait été reporté à 2021. Selon l’équipe, «plusieurs facteurs» ont contribué aux «défis» qui ont conduit à cette décision, «y compris les impacts continus liés au COVID qui nous affectent tous. cette année. » Halo Infinite devait être le point central de la gamme de lancement de la Xbox Series X et l’un des rares titres propriétaires dont le lancement est prévu sur les plates-formes Xbox cette année. C’est un coup dur pour une console qui avait déjà du mal à justifier son existence alors qu’elle manquait de jeux exclusifs au départ.

Sans un jeu principal majeur à promouvoir, Microsoft a plutôt choisi de se concentrer sur Xbox Game Pass et son service de jeu en nuage, qui donnera aux joueurs la possibilité de jouer à des jeux Xbox quand ils sont avec presque tous les appareils qu’ils possèdent, de la Xbox One à Xbox Series X sur PC et même leurs téléphones et tablettes.

Mise à jour du développement Halo Infinite pic.twitter.com/TFZvXhRN9f – Halo (@Halo) 11 août 2020

L’une des caractéristiques remarquables de la Xbox Series X est sa capacité à jouer à des milliers de jeux sur quatre générations de consoles, remontant jusqu’à la Xbox d’origine. L’un des principaux avantages de la Xbox Series X par rapport à la PS5 au lancement est que presque tous les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One seront jouables dès le premier jour. De plus, bon nombre de ces jeux seront optimisés pour tirer parti du nouveau matériel puissant.

Enfin, de nombreux jeux inter-générations qui sortiront cet automne, notamment Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon et Watch Dogs: Legion seront entièrement optimisés pour Xbox Series X et seront compatibles avec Smart Delivery, qui signifie que vous pouvez les acheter une fois et y jouer sur les deux générations de consoles.

Mais vous n’avez pas besoin d’attendre le mois de novembre pour essayer l’un des services Microsoft les plus importants de la génération. Si vous vous abonnez à Xbox Game Pass Ultimate et possédez un appareil Android, vous pouvez télécharger l’application Xbox Game Pass (bêta) et jouer à des jeux depuis le cloud à partir d’aujourd’hui avant le lancement du 15 septembre.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.