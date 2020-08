Voici pourquoi Le spectacle de Cleveland a été annulé après la saison 4. Dans un univers alternatif, Family Guy est une sitcom animée culte qui a été prématurément mise en conserve lors de sa troisième saison en 2002. Grâce à de fortes ventes de DVD et à une base de fans croissante, elle a été miraculeusement ressuscitée en 2005 et n’a jamais cessé de fonctionner. puisque. Son succès retentissant a également fait du créateur Seth MacFarlane une propriété en vogue et il a ensuite co-créé American Dad !, qui dure maintenant depuis dix-sept saisons.

MacFarlane s’est également diversifié vers des films au succès mitigé, marquant un succès majeur avec Ted et un échec avec A Million Ways To Die In The West. Il vit actuellement ses fantasmes de Trekkie en jouant le rôle principal dans la comédie de science-fiction bien accueillie The Orville. Au plus fort du succès de Family Guy, il était naturel pour le réseau de tenter une retombée, ce qui a conduit à The Cleveland Show. La série était centrée sur le voisin et ami de Peter, Cleveland Brown (Mike Henry) et son fils retournant dans sa ville natale. Lui et son ex-petite amie Donna (Sanaa Lathan) se reconnectent et les deux se marient bientôt, et ils doivent apprendre à être une famille avec leurs enfants respectifs; le spectacle a également un ours qui parle nommé Tim, bien sûr.

La comédie de Cleveland Show était très dans la veine de Family Guy, mais sa formule ne s’est jamais gélifiée de la même manière. La série a eu ses moments, y compris un rôle récurrent pour David Lynch en tant que barman de The Broken Stool. Pourtant, il n’a jamais vraiment gagné la même popularité que sa série mère, et vers la fin de sa quatrième saison, des rumeurs ont commencé à tourbillonner, il n’allait pas revenir avant une autre année.

Bien que ces rapports aient été initialement refusés, The Cleveland Show a finalement été annulé. Les raisons pour lesquelles il n’a pas atteint une cinquième saison sont assez simples – ses cotes diminuaient progressivement à chaque série qui passait et atteignaient un creux au cours de la saison 4. Il semble que les deux dernières saisons de The Cleveland Show aient pu être produites uniquement pour le pousser vers le seuil de syndication, qu’il a presque atteint avec 88 épisodes dans la finale de la saison 4.

Si Le spectacle de Cleveland était revenu pour une cinquième saison, il aurait probablement été de le pousser au-dessus de 100, ce qui est généralement considéré comme le nombre d’or. Cependant, Cleveland et sa famille ne se sont pas retrouvés sans travail pendant longtemps, car ils ont rejoint le casting de Family Guy à nouveau dans la saison 12. Mike Henry a annoncé en 2020 qu’il quittait le rôle de Cleveland à la suite de la Black Lives Matter proteste, déclarant qu’un personnage de couleur doit être exprimé par des personnes de couleur; le rôle n’a pas encore été refondu, bien que l’acteur Wendell Pierce ait déclaré son intérêt à jouer le rôle.

