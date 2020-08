Dans un geste inattendu, le gouvernement indien a interdit Mi Browser Pro dans le pays. L’application avait déjà été évoquée pour la collecte de données utilisateur bien qu’elle soit en mode « Incognito ». La nouvelle interdiction a été identifiée comme faisant partie de la liste des 47 applications que le gouvernement a interdites il y a quelques jours.

Selon un rapport de l’Economic Times, le navigateur est inclus dans la liste des 47 applications chinoises récemment interdites par le gouvernement. Mi Browser Pro est la deuxième application de la société à figurer sur la liste noire, car la communauté Mi a été incluse dans la liste précédente de 59 applications en juin.

Xiaomi Mi Browser Pro ne sera plus disponible au téléchargement

Il s’agit de la même application Mi Browser préinstallée sur tous les smartphones Xiaomi et Redmi. De plus, l’application disponible en tant qu’option de téléchargement via le Google Play Store a été supprimée. Il y a eu de nombreuses plaintes de consommateurs concernant le navigateur et son contenu publicitaire «inapproprié».

Les applications de navigateur de la société ont déjà été critiquées pour la collecte de données de navigateur même lorsqu’un utilisateur est en mode navigation privée. Le mode de navigation incognito est essentiellement un onglet de navigation privé qui n’enregistre jamais l’historique du navigateur, les cookies et les données. Cela dit, la société a publié une déclaration plus tard pour nier les allégations et a déclaré que son navigateur était sécurisé et ne collectait aucune donnée d’utilisateur privé.

Plus tard, l’équipe de développement a publié un interrupteur marche / arrêt dans le navigateur pour donner aux utilisateurs la possibilité de quitter le programme d’expérience utilisateur. Un porte-parole de Xiaomi a déclaré à ET que la société continuait d’adhérer et de se conformer à toutes les exigences de confidentialité et de sécurité des données en vertu de la loi indienne.