Cela fait six ou douze ans qu’Apple a acheté TestFlight, la plate-forme de distribution de logiciels bêta pour iOS, et il n’y a toujours pas de TestFlight pour Mac officiel pour partager et mettre à jour les versions bêta des applications sans rechercher des identifiants informatiques obscurs. Mais TestFlight pour iPhone et iPad a une nouvelle icône d’application sophistiquée avec un niveau de détail qui s’intégrerait parfaitement sur le Mac!

TestFlight 2.7 est une mise à jour standard de corrections de bogues et d’améliorations. L’icône est apparue pour la première fois sur la version compatible iOS 14 de TestFlight plus tôt cet été. Désormais, la version disponible sur l’App Store comprend l’icône TestFlight plus détaillée, inspirée de l’hélice, avec des phases d’un plan sur chaque pale.

Vous trouverez également « CONÇU PAR APPLE EN CALIFORNIE » subtilement marqué si vous regardez de très près sur un iPhone ou en un coup d’œil sur un écran de taille Mac. Pas encore de TestFlight pour Mac. Envoyez vos plaintes au Apple Fellow Phil Schiller, qui a expliqué l’application manquante il y a plusieurs années en raison du volume d’applications bêta sur iOS par rapport à Mac.

J’ai conçu l’icône TestFlight il y a dix ans, alors qu’il s’agissait d’un service indépendant (et assez étonnant, comparé à la façon dont les tests d’applications iOS étaient censés être effectués à l’époque.) Voici mon article de blog à ce sujet à partir de 2010… https: //t.co/IPQMHNB0SD – Neven Mrgan (@mrgan) 25 juin 2020

