Day One est l’une des applications de journalisation les plus populaires disponibles pour iPhone, iPad et Mac. L’application fait maintenant l’objet d’une mise à niveau majeure vers la version 5.0 avec une nouvelle vue Aujourd’hui, un sélecteur de média repensé, une connexion avec Apple, etc.

L’ancien flux d’activité a été repensé et s’appelle désormais la vue Aujourd’hui. Selon l’équipe à l’origine de l’application Day One, la vue Aujourd’hui regroupe différents éléments tels que les données de localisation, les événements du calendrier, les photos et plus en un seul endroit pour un accès plus facile et plus rapide.

Aujourd’hui, vous donne un aperçu de votre parcours et de ce que vous avez fait, ce qui vous permet de noter ce qui compte le plus de manière très pratique. Aujourd’hui, c’est aussi le moyen le plus simple de revisiter le passé, avec un accès rapide à On This Day.

Le sélecteur de média de l’application a également été repensé pour permettre aux utilisateurs de basculer facilement entre la photothèque et l’appareil photo, ce qui rend le processus d’ajout de média à un enregistrement encore plus intuitif.

Si vous ajoutez des photos et des vidéos à votre journal à partir de l’application, vous constaterez que les mises à jour rendront le processus global plus agréable.

Day One propose également une option d’exportation PDF reconstruite pour offrir plus de contrôle sur les données que vous pouvez exporter, ainsi qu’une nouvelle option pour exporter les données dans un fichier CSV. En plus de toutes ces nouvelles fonctionnalités, l’application comprend désormais la connexion avec Apple, qui permet aux utilisateurs de créer un nouveau compte Day One sans avoir à se soucier de la connexion ou du mot de passe.

Day One 5.0 est maintenant disponible sur l’App Store pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad sous forme de mise à jour gratuite avec achats intégrés. Une version Mac est également disponible sur l’App Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: