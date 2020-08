Les moyens de consommer les actualités ne manquent pas en 2020, ce qui fait partie de mon problème. Il existe d’innombrables podcasts, newsletters, sites Web, etc. La politique et COVID-19 dominent cependant l’actualité. Parfois, je veux lire des informations sur les non-COVID -19 et les actualités politiques, comme ce que fait Microsoft ou quelles sont les dernières nouvelles de Peloton? J’ai découvert que l’une de mes nouvelles applications préférées sur macOS et iOS est l’application Stocks.

Avec iOS 13 et macOS Catalina, l’application Stocks a été repensée pour inclure des actualités organisées d’Apple News. Au fur et à mesure que vous suivez diverses entreprises dans l’application, Apple News vous fournira des informations pertinentes à ce sujet au fur et à mesure que vous parcourez votre liste. Les histoires s’appuieront fortement sur l’aspect commercial de l’actualité plus que sur les dernières rumeurs sur Apple, Google, Tesla, etc.

J’apprécie le fonctionnement de cette application car je peux afficher un aperçu de l’activité de haut niveau dans la section supérieure, mais ensuite explorer mes entreprises préférées. En suivant les entreprises, je n’ai pas à sélectionner les sources à suivre, mais Apple News gère cela via l’application Stocks. Je lis souvent un article d’une publication dont je n’ai jamais entendu parler ou qui ne figure pas sur ma liste de lecture quotidienne, c’est donc parfait pour rester à jour sans avoir à passer de longues périodes à chercher dans divers médias, etc.

Alors qu’Apple fait évoluer l’application Stocks dans les futures versions d’iOS et de macOS, il y a une chose que j’aimerais voir Apple faire, mais ce serait un changement massif de fonctionnalités. Pourquoi ne puis-je pas acheter des actions individuelles via l’application Stocks? J’ai utilisé Robinhood dans le passé, et bien que l’interface soit facile à utiliser, elle m’oblige à utiliser une deuxième application.

Même si Apple ne veut pas être dans le secteur des courtiers, ils pourraient créer une API Stocks qui permettrait à des entreprises comme Robinhood de se connecter à l’application Stocks pour afficher mon portefeuille d’actions actuel, me permettra d’acheter / vendre des actions, etc. Apple ne traiterait pas ces transactions, mais utiliserait l’API de Robinhood pour gérer les transactions. Je suis sûr que cela nécessiterait plusieurs niveaux de confirmation que l’utilisateur comprend qu’Apple ne peut pas prendre en charge ces transactions, cela implique de l’argent réel, et l’argent n’est pas assuré par la FDIC.

Récapitulatif sur l’application Stocks

Si vous souhaitez afficher les actualités commerciales tout en évitant la politique et le COVID-19 en même temps, commencez à passer plus de temps dans l’application Stock d’Apple. Avec la refonte d’iOS 13, c’est devenu une application à usage quotidien pour moi à mesure que j’en apprends davantage sur les entreprises dont j’utilise et stocke les produits. J’adorerais voir Apple développer une API à l’avenir pour permettre des achats réels de stock via des applications comme Robinhood.

