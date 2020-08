La surveillance de votre santé a toujours été importante, maintenant plus que jamais. Et si je pouvais surveillez votre fréquence cardiaque dans le confort de votre mobile? Dernièrement, nous avons vu la montée de montres intelligentes et montres de sport, appréciés précisément parce qu’ils nous permettent de surveiller notre santé et de garder une trace de certains paramètres vitaux d’une extrême importance, comme la fréquence cardiaque. Aujourd’hui, cependant, ce qui semblait jusqu’à récemment être une technologie limitée uniquement aux appareils portables, arrive dans le monde de la téléphonie. Plus précisément, dei téléphones multifonctions.

Lava Pulse, un téléphone multifonction avec capteur de fréquence cardiaque

Lavage par impulsions est un mobile qui intègre un capteur de fréquence cardiaque et de pression artérielle, juste à côté du capteur photo. Grâce à cela, vous pouvez surveiller votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle simplement positionnement de l’index sur le capteur.

Être un téléphone de fonction, la fonctionnalité d’un smartphone ne peut en être attendue. Cet appareil offre une expérience traditionnelle, légèrement enrichie en contenu et dans le secteur du matériel, mais qui ne nous permet fondamentalement pas de l’utiliser comme un smartphone commun. Sa Batterie de 1800 mAhCependant, il garantit jusqu’à 6 jours d’autonomie, et sa structure est si résistante qu’elle peut persister même dans les conditions les plus extrêmes.

En plus de cela, il y a aussi la fonction de Numéro Talker, il est donc possible d’attribuer un certain numéro de téléphone à une touche, de manière à l’appeler très facilement; et la fonction de renregistrement automatique des appels, qui sera ensuite stocké dans un dossier dédié.

En énumérant les principales caractéristiques de ce mobile, Lava Pulse est livré avec un écran QVGA de 2,4 pouces avec une résolution de 240 x 320 pixels, 32 Mo de RAM et 32 ​​Go de stockage interne extensible. Il prend en charge la double carte SIM et est équipé de la technologie Bluetooth. Il existe également une radio FM avec fonction d’enregistrement et une prise casque 3,5 mm. Lava Pulse sera disponible en Inde via Amazon, Flipkart et certains magasins physiques.