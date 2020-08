Les touches du piano sont noires et blanches,

Mais ils sonnent comme un million de couleurs dans ta tête

Katie Melua

Bien qu’une série de positions se soient multipliées sur l’état actuel de l’environnement et sur l’avenir qui nous attend, finissent presque toujours par être deux perspectives. Ou nous sommes très optimistes parce que nous croyons que quelque chose nous sauvera (et bientôt); d’un autre côté, nous sommes des catastrophistes et nous supposons que la débâcle est imminente et qu’il n’y a rien à faire.

Un piano est composé de touches noires et blanches, mais il a la capacité de générer un spectacle auditif si complexe que sa musique évoque «un million de couleurs» comme le raconte Katie Melua dans sa chanson Spiders Web. Donc, regarder la crise de manière binaire (noir et blanc, optimiste ou pessimiste) nous fait nous perdre dans un spectre complexe de discussion au lieu de réfléchir dessus à partir de sa vaste gamme de couleurs et de tons.

Les touches blanches ou la proposition optimiste

La proposition optimiste tend à placer tout espoir de la crise environnementale sur la science et la technologie ainsi que sur des solutions fondées sur le marché. Comme Luis nous l’a expliqué il y a quelques semaines, nous avons cru que les progrès techno-scientifiques empêcheraient la débâcle en raison de leur capacité apparente à tout résoudre. La réalité est que la dégradation de l’environnement se déroule à un rythme beaucoup plus rapide que la capacité de réponse que la science et la technologie pourraient avoir.

En outre, nous croyons naïvement que la technologie a un caractère progressiste; En d’autres termes, cela ne fait qu’améliorer la vie des gens. Nous considérons le lancement récent de Space X d’Elon Musk comme des «percées», alors qu’en réalité son but est que quelques milliardaires voyagent dans l’espace sans améliorations tangibles dans la vie de la plupart des gens. Enfin, n’oublions pas que d’importantes ressources humaines et matérielles ont été utilisées pour le développement technologique des armes militaires. Autrement dit, les « avancées » se concentrent sur la production de technologies pour la destruction des êtres humains.

Nous devons même critiquer les propositions technologiques qui se sont concentrées sur la lutte contre le changement climatique, comme le cas des machines dont l’intention est de capter directement le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Le problème en mettant tout notre espoir dans ces technologies est que nous empêche de chercher des alternatives à un système économique mondial avec une structure de production qui dépend d’une croissance sans fin et d’une pollution sans fin de notre atmosphère.

De même, cette position optimiste se concentre sur les solutions basées sur le marché et ce que nous appelons le greenwashing qui se produit lorsque les entreprises emballent leurs produits de manière verte et durable alors qu’en réalité elles ne changent rien à leurs processus de production.

Un autre exemple de solutions fondées sur le marché est celui des marchés du carbone, où les entreprises ou les pays peuvent compenser leurs émissions en payant les pays en développement pour stocker du carbone pour eux. En gros, il est payé pour pouvoir polluer et la pauvreté de nombreux pays est mise à profit pour qu’ils accomplissent le travail que les riches ne sont pas disposés à faire.

Le problème de la position optimiste et de la manière dont elle conçoit ses réponses à la crise environnementale est qu’elle ne nous permet pas de revoir nos modes de consommation ou la relation que nous entretenons avec la nature. Par conséquent, cette position est non seulement naïve, mais dangereuse pour notre avenir.

Les clés noires ou la proposition catastrophique

Contrairement à la proposition optimiste, il y a ceux qui sont du côté du catastrophisme environnemental. La position est de penser que les dégâts que nous avons causés à la planète sont tels qu’il n’y a pas de retour en arrière. Dans cette perspective, on pense que, couplée à la crise environnementale, il y aura une pauvreté à des échelles insoupçonnées, des migrations massives, de la violence, et même des discussions sur des guerres nucléaires, par exemple, entre l’Inde et le Pakistan.

Le problème avec ce sombre scénario est qu’ils le présentent comme inévitable, et nous avons tellement peur que cela engourdit et annule notre libre arbitre. C’est, en d’autres termes, une invitation à la démission.

De plus, il faut être prudent car ce type de discours peut être utilisé comme excuse pour parvenir à des fins contraires aux droits de l’homme. Un état de névrose collective est généré et ce sentiment d’urgence légitime l’autoritarisme. Tels ont été de nombreux programmes de stérilisation forcée destinés aux femmes pauvres du Sud.

Au-delà du noir et blanc

Bien que le discours environnemental nous ait été présenté en noir et blanc, On peut imaginer qu’on est assis devant un piano qui a la capacité de créer un univers sonore aux rythmes et intensités multiples.s, qui évoque un large spectre de couleurs, de textures et de saveurs.

Cela nous permettrait d’abandonner la pensée binaire et de reconnaître une pluralité de voies vers la durabilité pour éviter le réductionnisme, les voies linéaires, ainsi que les solutions simulées.

Et bien que nous ne soyons pas alignés sur la position «optimiste», tu dois faire de la musique de joie. Cela vaut la peine que dans ce concert de piano, nous commençons tous à danser.

