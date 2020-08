Minecraft est un jeu fantastique et apporte des améliorations constantes avec des mises à jour comme la récente mise à jour du Nether. Cependant, c’est loin d’être parfait et des bugs surviennent souvent qui peuvent freiner voire interrompre l’expérience de certains joueurs, ce qui est regrettable. La Nintendo Switch a plus de difficultés avec ces bugs que les autres plates-formes, et un nouveau bogue est véritablement un jeu de rupture pour Minecraft et même la Nintendo Switch.

Le bogue provient de la récente mise à jour 1.16.2, qui visait à améliorer considérablement la mise à jour Nether avec de nouvelles fonctionnalités et de nombreuses corrections de bogues, et pour la plupart, il a réussi. Cependant, les joueurs sur les commutateurs Nintendo rencontrent un problème où la tentative de démarrage de Minecraft avec la mise à jour 1.16.2 plante complètement le jeu, puis gèle complètement le commutateur.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

La seule façon de résoudre ce problème est de redémarrer complètement la console entière, et même dans ce cas, Minecraft ne fonctionnera toujours pas. Ce n’est évidemment pas idéal et rend tout simplement impossible de jouer au jeu. Mojang Studios propose une solution de contournement temporaire potentielle pendant qu’ils enquêtent sur le problème à la recherche d’une solution plus permanente:

« Pour une solution de contournement temporaire, essayez de ne pas vous connecter à un compte Microsoft. Bien que vous n’ayez pas accès aux serveurs, aux royaumes ou éventuellement au contenu du marché, vous pouvez jouer à des mondes solo et à écran partagé. Nous sommes toujours en train d’enquêter. »

Ce n’est toujours pas parfait, car cela empêche les jeux multijoueurs, ce qui est une partie énorme de Minecraft pour de nombreux joueurs. Espérons que Mojang Studios sera en mesure de résoudre ce problème rapidement et s’efforcera d’éviter que de tels problèmes ne se reproduisent. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que la Nintendo Switch a des problèmes persistants avec Minecraft, ce qui suggère que Mojang Studios doit faire très attention avec cette plate-forme portable très populaire et tester correctement chaque mise à jour au préalable.

Rencontrez-vous ce problème sur votre Nintendo Switch? Y a-t-il d’autres problèmes spécifiques à Nintendo Switch que vous avez rencontrés avec Minecraft? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Un chef-d’œuvre de jeu

Minecraft

Disponible partout où vous jouez.

Minecraft est un succès incontestable et complet. Il s’est vendu à des centaines de millions d’exemplaires, a un grand nombre de joueurs dévoués et vous permet de libérer tous vos désirs créatifs. Il est également disponible sur toutes les plates-formes imaginables, y compris Xbox One, Windows 10, Playstation 4 et Nintendo Switch. Jouez avec n’importe qui et jouez n’importe où.