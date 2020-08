Le son d’ouverture de Netflix, semblable à un «ta-dum», est l’une des parties les plus familières de l’expérience associée au service de streaming, avec son logo et son animation d’ouverture.

Dans une nouvelle interview, un vice-président de Netflix a déclaré que le service de streaming avait presque opté pour un choix totalement différent et beaucoup plus original pour son son d’ouverture.

La liste restreinte des candidats comprenait le son des bulles sous l’eau, ainsi que des bêlements de chèvres, ce dernier apparemment considéré comme une contrepartie humoristique du célèbre rugissement de lion de MGM au début des films.

Le son d’ouverture de Netflix, appelé au sein de l’entreprise le «ta-dum», est aussi reconnaissable à ce stade que le logo rouge vif de l’entreprise. C’est maintenant un son vieux de quatre ans à ce stade, qui a fait ses débuts en 2015 après avoir été créé par le concepteur sonore oscarisé Lon Bender.

Quatre ans plus tard, en 2019, Netflix a ajouté une nouvelle tournure à ce visuel d’ouverture pour accompagner le «ta-dum». C’est l’animation désormais familière de faisceaux verticaux de lumière colorée qui semblent se projeter vers le spectateur, se transformant en une explosion de couleurs à partir de l’image originale de la lettre «N». «À partir d’aujourd’hui», a déclaré Netflix à l’époque, «il y a une nouvelle animation de logo avant nos originaux. Il montre le spectre d’histoires, de langues, de fans et de créateurs qui rendent Netflix beau – maintenant sur un fond velouté pour mieux créer l’ambiance. Et avant de demander: non, le son ne change pas. » À propos de ce son, cependant… disons simplement que c’était presque très, très différent de ce que vous entendez aujourd’hui.

Le vice-président du produit Netflix, Todd Yellin, l’a dit lors d’une interview pour le podcast Twenty Thousand Hertz, expliquant qu’il y avait en fait une liste restreinte de sons qui étaient également pris en compte, y compris le bruit des bulles sous l’eau, ainsi que le bêlement des chèvres.

Une chèvre bêlant devant chaque programme Netflix que vous regardez peut sembler étrange, c’est le moins qu’on puisse dire, mais cela avait un drôle de sens à l’époque. «J’ai aimé le son de la chèvre», a déclaré Yellin sur le podcast. « C’était drôle, décalé et notre version de Leo the Lion (de MGM). »

Comme le raconte The Hollywood Reporter, le son qui a finalement été choisi était le «ta-dum», que Bender a créé en tapotant sa bague contre un meuble. De plus, vous entendez également un accord musical dans la séquence, qui a été créé en jouant le son d’une guitare à l’envers.

Le «ta-dum» a apparemment obtenu le signe de la tête en partie parce que les clients ont répondu à un sondage – sans se rendre compte qu’il était mené pour Netflix – en disant qu’ils pensaient que le son transmettait un sentiment d’autorité. Ils ont utilisé des mots comme «dramatique» et le fait que cela leur donnait l’impression que quelque chose était sur le point de «commencer», et la plupart des répondants ont dit que cela leur rappelait un son qui suggérait, spécifiquement, qu’un film était sur le point de commencer. «Cela», selon THR, «a scellé l’accord», et ainsi le «ta-dum» a été approuvé.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.