Image: Carnaval de Notting Hill

Les carnavals sont probablement l’une des meilleures expressions festives que l’humanité organise, il y a d’innombrables festivals qui ont lieu année après année dans le monde, mais il y en a qui parviennent à se démarquer et le Carnaval de Notting Hill est probablement l’un d’entre eux.

C’est l’un des événements les plus colorés, rythmés et culturellement expressifs de Royaume-Uni et d’une plus grande pertinence au niveau mondial, et un événement de plus qui cette année doit subir une transformation.

Des rues à l’affichage

Ce qui précède parce que cette année, le carnaval de Notting Hill deviendra un événement en ligne, bien que l’objectif soit que le spectacle, les rythmes et les saveurs du festival soient projetés.

Pour ce faire, les organisateurs se sont associés avec Samsung réaliser une transmission du carnaval dans l’emblématique Le cirque PiccadillyIl s’agit d’une action promotionnelle qui cherchera à inviter les gens sur les canaux numériques dans lesquels les activités prévues pour cette édition seront diffusées.

L’idée de cette alliance est de créer une expérience virtuelle 8K spécialement filmé pour l’écran de l’emblématique espace publicitaire de Londres.

«Le carnaval de Notting Hill est l’un des événements les plus appréciés et les plus prestigieux du Royaume-Uni et un autre qui a été frappé par des incertitudes cette année. Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe pour mettre davantage en valeur le carnaval numérique de cette année en utilisant notre technologie 8K », a déclaré Dan Hastings, directeur TV / AV, Samsung Royaume-Uni et Irlande, dans un communiqué.

En plus de cela, les organisateurs du carnaval ont également conclu une alliance avec Spotify pour lancer un microsite sur la plate-forme de contenu audio en streaming, a rapporté Variety.

Festival avec saveur et histoire

Le carnaval de Notting Hill est l’un des événements les plus populaires au Royaume-Uni, qui a lieu chaque août depuis la décennie de 1960 et célèbre la communauté afro-caribéenne.

L’édition de cette année sera diffusée en ligne entre 29 et 31 août et ce sera la première fois que cela se produira de toute son histoire. Cela peut être triste, mais cela ouvre vraiment la possibilité d’atteindre un public mondial également.

« Au début, j’étais très triste de ne pas être dans la rue, je le suis toujours, mais je suis très enthousiasmé par les possibilités cette année d’amener le Carnaval dans des endroits uniques », a déclaré le directeur exécutif du Carnival, Matthew Phillip, cité par ..