Les écouteurs Bluetooth Anker Soundcore Life Q20 sont tombés à 39,99 $ sur Amazon. C’est 20 $ de rabais sur leur prix régulier et un match pour leur rabais le plus élevé jamais réalisé. Ces écouteurs ne baissent pas très souvent de leur prix de 60 $, vous voulez donc profiter au maximum de cette vente pendant que vous le pouvez. La baisse de prix correspond à une offre d’un jour chez Newegg, nous prévoyons donc qu’elle expirera bientôt chez Amazon également.

Bruit. Annulé.

Casque d’écoute supra-auriculaire Bluetooth Anker Soundcore Life Q20

Ce sont des écouteurs Bluetooth hybrides, qui réduisent le bruit ambiant jusqu’à 90% grâce à 4 micros antibruit actifs. Ils ont des basses 100% plus fortes grâce à la technologie BassUp d’Anker et 40 heures de lecture sur une seule charge, ce qui est impressionnant.

39,99 $ 59,99 $ 20 $ de rabais

Ces écouteurs sont dotés d’un système antibruit actif qui aide à éliminer les bruits ambiants. Qu’il s’agisse d’enfants hurlant, d’un moteur d’avion ou d’un autre son désagréable dont vous voulez vous débarrasser, vous pouvez vous concentrer uniquement sur votre musique avec le Q20.

Vous obtiendrez également de l’audio haute résolution avec les grands haut-parleurs de 40 mm conçus sur mesure qui produisent un son exceptionnel. Les hautes fréquences peuvent atteindre jusqu’à 40 kHz, et les écouteurs ont la technologie BassUp qui peut vraiment faire vibrer ces basses fréquences. Il analyse en fait les sons en temps réel pour renforcer instantanément la sortie des basses afin que vous puissiez la sentir dans votre poitrine. Appuyez simplement deux fois sur le bouton de lecture pour l’activer.

En plus de tout cela, les écouteurs Anker durent encore jusqu’à 40 heures. C’est avec Bluetooth et la suppression active du bruit hybride activée. Le Q20 utilise la technologie Bluetooth 5.0 afin que vous ne remarquiez aucune latence dans votre streaming Bluetooth, mais ils sont livrés avec un câble auxiliaire de 3,5 mm afin que vous puissiez le brancher quand vous en avez besoin. Cela permet de préserver la batterie et vous pouvez prolonger la durée de vie de la charge jusqu’à 60 heures si vous connectez et désactivez ANC.

La conception des écouteurs comprend des oreillettes en mousse à mémoire de forme qui se mouleront autour de vos oreilles chaque fois que vous les porterez. Le bandeau a des articulations rotatives qui s’adapteront également à la forme de votre tête. Il y a quatre microphones intégrés afin que certains des microphones puissent être utilisés pour annuler les bruits de fond et garder votre voix limpide lorsque vous utilisez le casque pour communiquer.

