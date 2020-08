Combien de temps l’immunité aux coronavirus dure-t-elle après l’infection? Le CDC a tranquillement publié la première période d’immunité au COVID-19 définie sur son site Web.

Le virus est trop jeune pour que les professionnels de la santé aient un délai exact de protection contre la réinfection.

La page de quarantaine du CDC a été mise à jour il y a quelques jours avec des informations qui offrent une période minimale d’immunité.

Combien de temps dure l’immunité du nouveau coronavirus? C’est une question que les responsables de la santé ne peuvent pas répondre avec certitude car le COVID-19 n’existe pas depuis assez longtemps pour le dire. Mais c’est une réponse dont nous avons besoin non seulement pour la mise au point de vaccins, mais aussi pour les prochaines étapes de la gestion d’une pandémie. Pendant combien de temps un survivant du COVID-19 est-il protégé? À quel point un deuxième combat contre COVID-19 serait-il mauvais pour les personnes qui l’avaient déjà?

Les scientifiques ont d’abord déclaré que l’immunité aux coronavirus pourrait correspondre à l’immunité que nous obtenons des autres coronavirus humains qui causent le rhume. Cela va de six à 12 mois, et c’est le temps que nous prévoyons que les vaccins dureront également. Des données récentes ont montré que les anticorps neutralisants peuvent disparaître de la circulation sanguine dans les trois mois, mais le système immunitaire dispose également de cellules T de secours qui peuvent tuer le virus lors de la réinfection en relançant la production d’anticorps. Ces cellules vivent plus longtemps que les anticorps, bien qu’il soit difficile de savoir quelle est leur durée de vie. On pense également que l’exposition aux coronavirus humains qui causent le rhume fournit une certaine protection contre le virus.

Les autorités sanitaires n’ont pas réellement proposé de période clairement définie pour l’immunité contre les coronavirus, car il n’ya pas suffisamment de données scientifiques pour étayer tout cela. Cela a récemment changé cependant, lorsque le CDC a discrètement mis à jour l’une de ses principales directives avec des informations qui mentionnent explicitement un délai d’immunité au COVID-19.

La page de quarantaine COVID-19 sur le site Web du CDC explique quand une personne doit s’auto-isoler si elle soupçonne avoir été en contact avec un patient COVID-19, et elle propose plusieurs scénarios de quarantaine. La page a été mise à jour le 3 août avec des informations indiquant que les personnes dont le test est positif au COVID-19 ne doivent pas être mises en quarantaine si elles l’ont eu au cours des trois derniers mois. De plus, les survivants du COVID-19 ne devraient pas demander de nouveau test ou jusqu’à trois mois:

Les personnes qui ont été en contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19, à l’exclusion des personnes qui ont eu le COVID-19 au cours des 3 derniers mois. Les personnes qui ont été testées positives au COVID-19 n’ont pas besoin de mettre en quarantaine ou de se faire tester à nouveau pendant jusqu’à 3 mois tant qu’elles ne développent plus de symptômes. Les personnes qui développent à nouveau des symptômes dans les 3 mois suivant leur premier épisode de COVID-19 peuvent devoir être testées à nouveau s’il n’y a pas d’autre cause identifiée pour leurs symptômes.

Voici comment le CDC présente ces informations maintenant:

Capture d’écran des directives de quarantaine du CDC COVID-19 qui mentionnent la durée de l’immunité pour la première fois. Source de l’image: CDC

Et voici à quoi ressemblait la page avant les modifications du 3 août:

La capture d’écran montre l’archive de la page des directives de quarantaine CDC COVID-19 du 3 août. Source de l’image: CDC via Wayback Machine

Un porte-parole du CDC a précisé à The Hill qu ‘«il est important que ces personnes continuent à se distancer, portent des masques et pratiquent une bonne hygiène des mains jusqu’à ce que les scientifiques en sachent plus sur l’immunité à long terme contre le COVID.»

L’infection était avec nous depuis plus de sept mois avant que le CDC ne mette à jour la page de quarantaine. On ne sait pas ce qui a motivé le changement, mais il est probable que la page continuera à être mise à jour à mesure que nous en apprendrons plus sur l’immunité au COVID-19. L’immunité contre le coronavirus peut durer plus de trois mois, compte tenu du fait que nous entendons rarement des nouvelles de réinfections. Ce que nous savons avec certitude, c’est que certains patients atteints de COVID-19 ont de nouveau ressenti des symptômes dans les semaines ou les mois suivant l’élimination du virus. Cependant, ils ne sont pas contagieux la deuxième fois, selon des recherches approfondies de CDC Corée.

