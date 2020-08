Tout comme la Mi Box 4K, la Mi TV Stick n’utilise pas l’interface Patchwall de Xiaomi.

La réponse de Xiaomi à l’Amazon Fire TV Stick a été lancée en Inde.

Le Mi TV Stick a été vendu au prix de 2799 ₹ (37 $).

Il sera disponible à l’achat dans le pays à partir du 7 août.

Comme il l’avait promis, Xiaomi a lancé aujourd’hui le Mi TV Stick en Inde, un solide rival du Amazon Fire TV Stick. La clé de diffusion Android TV sera mise en vente dans le pays à partir du 7 août pour seulement 2799 ₹ (37 $) via les magasins Mi.com, Flipkart et Mi Home. Xiaomi dit que le Mi TV Stick sera également bientôt disponible dans les magasins partenaires Mi en Inde.

Le Xiaomi Mi TV Stick fonctionne sous Android TV 9.0 et est livré avec Chromecast intégré ainsi que Google Assistant. Il est livré avec une télécommande Bluetooth, qui comprend des boutons dédiés pour Netflix et Amazon Prime Video. Il est livré avec les applications Netflix, Prime Video et YouTube installées hors de la boîte, et vous pouvez télécharger Disney + Hotstar, HBO, ZEE5, Spotify et près de 5000 autres applications à partir du Google Play Store.

La clé de diffusion compacte a un chipset Cortex-A53 quadricœur sous le capot, associé à un GPU ARM Mali-450, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage intégré. Il prend en charge des vidéos jusqu’à 1080p 60fps dans un large éventail de formats, notamment RM, MOV, VOB, MKV, TS, AVI et MP4. Comme vous vous en doutez, les formats DTS et Dolby Audio sont également pris en charge.

