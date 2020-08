Le chargeur mural rapide à deux ports USB-C Aukey 30W Power Delivery 3.0 est à 14,99 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 25% sur la page. C’est un bon changement étant donné que ce chargeur coûtait jusqu’à 22 $ en juin et n’est tombé que récemment à 20 $. Et cette baisse à 20 $ est la plus basse jamais allée directement. Nous ne l’avons jamais vu descendre aussi bas avec un simple coupon sur la page.

Charger

Aukey 30 W Power Delivery 3.0 Chargeur mural rapide USB-C à deux ports

Le chargeur dispose d’un port USB-C avec 30 W Power Delivery 3.0 (ou 18 W lorsque les deux ports sont utilisés). Comprend un design léger et des bouchons pliables pour qu’il soit facile de voyager avec. Les protections intégrées protègent contre la surchauffe, la surcharge, etc.

14,99 $ 20,00 $ 5 $ de rabais

Avec coupon: Découpez le coupon sur la page

Ce chargeur à 2 ports comprend un port USB-A standard et un port USB-C avec Power Delivery 3.0. La puissance de sortie du port USB-C est de 30 W mais descend à 18 W lorsque les deux ports sont utilisés pour charger quelque chose. Pourtant, avec USB-C, PD 3.0 et la puissance de sortie, c’est beaucoup de jus pour charger vos appareils très rapidement. Le chargeur fonctionne avec pratiquement n’importe quel appareil alimenté par USB et est particulièrement adapté aux ordinateurs portables Apple tels que le MacBook, les smartphones Android, l’iPhone, etc. Chargez tous vos appareils aussi vite que possible avec cela.

Vous pouvez emporter ce chargeur partout avec vous. Laissez-le être le nouveau compagnon de votre smartphone ou ordinateur portable. Gardez-le dans votre sac à dos ou votre sac à main ou emportez-le pendant que vous vous déplacez. Grâce à sa conception légère et au fait qu’il dispose de prises pliables, vous pouvez voyager avec assez facilement.

Les protections intégrées protégeront le chargeur et les appareils qui y sont connectés de tout ce qui est mauvais. Cela inclut la surcharge, la surchauffe, le courant excessif, etc. Ne vous inquiétez pas de blesser vos appareils électroniques lorsqu’ils sont branchés et sous tension.

Besoin d’autres moyens de recharger vos appareils? Découvrez ce tour d’horizon des meilleurs chargeurs sans fil, qui comprend à la fois des supports et des tampons. Si les deux ports disponibles sur le chargeur d’Aukey ne suffisent pas, vous pouvez trouver de très bons hubs multi-ports dans ce tour d’horizon des meilleurs chargeurs muraux USB.

