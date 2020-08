Le TESS de la NASA, le satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit, a terminé sa mission principale et va maintenant passer à une mission prolongée où il continuera à rechercher de nouveaux mondes.

TESS a déjà repéré au moins 66 nouvelles planètes, et les scientifiques travaillent pour confirmer la découverte d’environ 2 100 autres planètes.

Le vaisseau spatial va maintenant recommencer à scanner le ciel du sud à la recherche de nouvelles planètes et d’événements astronomiques.

L’outil le plus puissant de la NASA pour repérer les exoplanètes est TESS, le satellite d’enquête sur les exoplanètes en transit. Le vaisseau spatial scanne le ciel à la recherche de minuscules baisses de luminosité des étoiles qui révèlent la présence de planètes éloignées, même si nous ne pouvons pas les voir directement. Maintenant, après deux ans, TESS a officiellement achevé sa mission principale, mais comme beaucoup d’outils de la NASA, TESS a encore beaucoup de vie et commencera une mission prolongée qui, espère la NASA, conduira à des découvertes encore plus incroyables.

Jusqu’à présent, TESS a cartographié environ 75% du ciel vu de la Terre. Il le fait par gros morceaux, surveillant des sections du ciel pour détecter les changements de luminosité des étoiles au cours des mois. Au cours de sa mission principale, TESS a découvert 66 exoplanètes confirmées et plus de 2000 exoplanètes en attente de confirmation.

La technique utilisée par TESS pour repérer les exoplanètes est aussi simple qu’il y paraît. Le satellite regarde les étoiles pendant une période prolongée et, lorsque la luminosité de l’étoile baisse à intervalles réguliers, c’est un indice qu’il y a probablement quelque chose (ou plusieurs) en orbite autour de l’étoile et qui bloque parfois sa lumière.

Au début, TESS a été chargé de cartographier le ciel du sud. Une fois ce travail terminé, il est passé à la cartographie du ciel nordique jusqu’à ce que sa mission principale soit terminée. Maintenant, comme l’explique la NASA, il retournera à nouveau et recommencera à réexaminer le ciel du sud à la recherche de nouvelles découvertes.

«Maintenant dans sa mission prolongée, TESS a fait demi-tour pour reprendre ses levés dans le sud», note la NASA. «De plus, l’équipe TESS a apporté des améliorations à la façon dont le satellite collecte et traite les données. Ses caméras capturent désormais une image complète toutes les 10 minutes, soit trois fois plus vite que lors de la mission principale. Les mesures plus rapides permettront à TESS de mieux résoudre les changements de luminosité causés par les oscillations stellaires et de capturer plus en détail les éruptions explosives des étoiles actives.

La NASA prévoit d’utiliser cette nouvelle technique à l’avenir:

«Ces changements resteront en place pendant toute la durée de la mission prolongée, qui s’achèvera en septembre 2022. Après avoir passé un an à imaginer le ciel austral, TESS prendra encore 15 mois pour collecter des observations supplémentaires dans le nord et étudier les zones le long l’écliptique – le plan de l’orbite terrestre autour du Soleil – qui n’a pas encore été imagée par TESS.

La simple détection de la présence d’une exoplanète est déjà assez difficile, mais l’imagerie nécessitera un matériel beaucoup plus avancé. Le télescope spatial James Webb – s’il se lance un jour – pourrait nous rapprocher de la compréhension des mondes lointains que nous avons déjà repérés, tout en nous permettant d’en trouver de nouveaux.

