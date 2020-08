Après une pause plus ou moins courte, nous revenons à parler Anneau de pomme, l’anneau intelligent conçu par le géant de Cupertino. L’appareil avait déjà intrigué les fans mais l’idée semblait avoir été mise de côté par Apple: apparemment ce n’est pas le cas. Voici quelques indices issus de l’enregistrement de nouveaux brevets!

Apple Ring pourrait devenir réalité: un nouveau brevet émerge!

Le géant de Cupertino semble toujours occupé à travailler sur son Apple Ring et certains le prouvent brevets récemment enregistré. L’un des documents a été qualifié de «dispositif sans fil à porter sur les doigts»: une périphrase qui suggère sans trop de difficulté la référence à l’Apple Ring.

Aucun détail particulier n’est connu sur ce dernier, mais on suppose qu’il peut être en mesure d’exécuter des fonctions de base et permet donc aux utilisateurs de ajuster l’audio de votre appareil; ou, par exemple, répondre aux appels entrants.

Pour le moment, le géant de Cupertino n’offre pas d’informations particulières à ce sujet. En fait, l’actualité connue à ce jour repose exclusivement sur l’enregistrement de brevets qui, comme nous le savons, pourraient être écartés par l’entreprise et même supprimés. Malgré cela, certaines rumeurs récemment apparues sur le net font déjà référence au lancement de l’Apple Ring, en supposant même que le géant a l’intention de le sortir en même temps que son Apple Glass. A propos de ce dernier, les informations qui ont émergé sont bien plus. On suppose donc que le lancement peut être plus sûr que celui de l’anneau intelligent. Malheureusement, pour obtenir de plus amples informations et, surtout, des certitudes, il faudra attendre.