Le géant de Mountain View a décidé de désactiver la plateforme Google Play Musique. Les abonnés seront obligés d’abandonner le service de streaming musical proposé par Google jusqu’à présent. La confirmation vient directement du géant qui semble avoir l’intention de procéder à une interruption progressive des fonctions puis d’arriver à la fermeture définitive prévue pour le mois de décembre.

YouTube Music remplacera Google Play Music: le service sera interrompu en octobre!

Google Play Music sera définitivement éliminé d’ici la fin de l’année, mais dès septembre, le géant de Mountain View procédera à la désactivation progressive des fonctions garanties jusqu’à présent par la plateforme. En Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, cependant, la fermeture sera immédiate et aura lieu en septembre.

Le service de téléchargement sera le premier à être désactivé dès le mois prochain. À partir d’octobre, cependant, la possibilité de lire les chansons en streaming sera interrompue, puis terminera la fermeture, vraisemblablement en décembre, avec lesuppression de toutes les données.

Depuis quelques mois, le géant exhorte les utilisateurs à transférer leurs informations personnelles sur YouTube Music et la raison est désormais claire: ce sera Musique Youtube pour remplacer Google Play Musique. Les abonnés sont donc invités à transférer leurs playlists et chansons précédemment achetées dans 30 jours dès la désactivation du service. Afin de rendre le transfert aussi simple que possible, Google recommande d’utiliser le service Takeout et propose également quelques instructions à suivre.