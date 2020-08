La nouvelle comédie Apple TV + Ted Lasso vient d’être renouvelée par Apple pour une deuxième saison de 10 épisodes qui fera ses débuts en 2021.

C’est l’une des émissions Apple TV + les mieux notées à ce jour.

Apple prévoit de lancer prochainement des produits d’abonnement groupés pour susciter plus d’enthousiasme et attirer plus d’abonnés pour ses offres comme Apple TV +.

Il existe une formule simple derrière ce qui pourrait bien être non seulement la meilleure émission sur Apple TV + en ce moment, mais aussi l’une des meilleures choses à la télévision en ce moment, point final. Quand il s’agit de Ted Lasso, la comédie tout juste renouvelée du créateur de Scrubs Bill Lawrence qui a rapidement trouvé un public de fans ardents et a donné au streamer un succès de bonne foi, le tout est construit autour d’une sorte de variante de bien-être du mantra de Friday Night Lights: les yeux clairs, les cœurs pleins (et beaucoup d’optimisme implacable) ne peuvent pas perdre.

Si vous aviez déjà plongé dans les trois premiers épisodes de la première saison de 10 épisodes de la série, qui ont été rendus disponibles immédiatement tandis que ceux qui restent seront lancés chaque semaine, cela ne vous a probablement pas surpris qu’Apple ait annoncé un ramassage de la saison 2. Il ya quelques jours.

L’histoire: mettant en vedette Jason Sudeikis et construit autour de son personnage de Ted Lasso qui figurait dans la précédente couverture de la NBC Sports Premier League, l’émission nous présente un petit entraîneur de football universitaire du Kansas. Il est embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience d’entraîneur de football. Au moment d’écrire ces lignes, l’émission affiche actuellement un score d’audience impressionnant de 95% sur Rotten Tomatoes, et l’un des acteurs – Stephen Manas, un footballeur français de l’équipe que Lasso entraîne avec humour et qui a du mal à comprendre le caractère distinctif de l’Américain. accent – a expliqué à . pourquoi il pense que l’émission résonne avec tant de gens.

«Tout d’abord,» a déclaré Manas, «l’histoire est géniale. Le dialogue est hilarant, le casting a une si grande chimie et les scènes sont magnifiquement tournées. L’équipe de production y a beaucoup travaillé… Il s’agit d’une série humoristique mettant en vedette Jason Sudeikis, qui peut faire rire n’importe qui. Personnellement, le sport me manque, et je suis sûr que le reste du monde aussi! C’est donc (aussi) un bon moyen pour les téléspectateurs de se reconnecter à un sport avec un esprit d’équipe. «

«J’ai aussi adoré le concept d’une équipe de football, tirant à Londres, (et) mon personnage étant un joueur de football faisant partie d’une équipe de Premier League. Je suis personnellement un grand fan de football et je me souviens du vainqueur de la coupe du monde 2018: Allez Les Bleus!

L’épisode quatre de la série vient de faire ses débuts vendredi sur Apple TV +. Dans celui-ci, le personnage de Rebecca – joué avec beaucoup d’enthousiasme et de charme par Hannah Waddingham – accueille la prestation caritative annuelle de l’équipe, où Ted met en scène une réconciliation entre ses joueurs Roy et Jamie. Dans l’annonce par Apple du renouvellement de la saison 2, le fabricant d’iPhone a promis que la série recevrait 10 autres épisodes qui feront leurs débuts en 2021.

Lawrence a déclaré à . que l’espoir et l’optimisme de l’émission étaient l’une des choses qui étaient particulièrement gratifiantes de la mener à bien. Le personnage de Lasso lui-même est comme l’un de ces entraîneurs ringards, déployant des blagues de papa, dont certains d’entre nous se souviennent du lycée – et il est absolument parfait pour la lassitude de l’ère des coronavirus. «Relever un défi, c’est comme monter à cheval», lance Lasso à son entraîneur adjoint à un moment donné, avant d’arriver en Angleterre pour le nouveau poste qu’il refuse de laisser inquiéter. « Si vous êtes à l’aise de le faire, vous le faites probablement mal. »

« Je suis un écrivain de comédie, mec », m’a dit Lawrence. «J’adore la comédie cynique et avant-gardiste. Veep est l’une de mes émissions préférées.

«Mais à cette époque et à cette époque particulières, l’une des choses que Jason et moi avons décidé de faire était d’écrire une émission pleine d’espoir et optimiste. À une époque où je pense que les gens pourraient en utiliser un. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de pathétique et de sous-texte sombre ici et là. Mais, mec, c’était agréable de travailler sur une émission de bien-être sur quelqu’un dans son cœur qui vous rappelle ce grand professeur et entraîneur qui vous a mis sur votre chemin.

Tout le monde devrait regarder @TedLasso TOUT LE MONDE – Jennifer Carey (@TheJenCarey) 21 août 2020

C’est une déclaration audacieuse, mais #TedLasso sur @AppleTV peut être la meilleure chose à la télévision maintenant. – Mark McElwain (@ MarkMcElwain97) 15 août 2020

Merci @TedLasso d’avoir rendu 2020 un peu meilleur. – Greg Roberts (@ gatorb8greg) 15 août 2020

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.