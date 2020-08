Thor a fait une apparition surprise sur l’île principale de Fortnite – et il n’est pas arrivé via le bus de combat. Dans le dernier croisement promotionnel entre Marvel et la série très populaire Epic Games, Thor n’est pas seulement dans Fortnite, mais il joue dans des bandes dessinées qui expliquent son raisonnement pour venir – et c’est absolument bizarre et finalement une mauvaise nouvelle pour ses habitants.

Fortnite n’est pas étranger à attirer des personnages de bandes dessinées pour des événements croisés amusants dans le jeu. Ils ont amené les Avengers (en quelque sorte), Batman, Aquaman, Harley Quinn, et ont même eu Deadpool obtenant un grand rôle au début de la saison dernière. Le dernier ajout est surprenant. Non pas parce que l’ajout de Thor est choquant, mais l’ajout de la plus récente adaptation comique de Thor est une surprise. Dans Thor de Donny Cates et Nic Klein, Thor fait équipe avec Galactus afin d’empêcher la menace du Black Winter de détruire l’univers. Sans devenir trop lourd de spoiler, Thor sert de héraut réticent à Galactus, trouvant des planètes sur lesquelles se nourrir. Ses aventures le mènent à Fortnite dans une nouvelle bande dessinée … oui, vous avez bien lu.

La bande dessinée croisée Fornite / Thor est écrite par Cates avec des illustrations de Jay Leisten et des couleurs de Frank D’Armata. Dans les deux premiers chapitres (totalisant quatre pages), Galactus informe Thor qu’il a besoin de nourrir sa faim et se dirige vers une déchirure brillante dans les étoiles qui a « un pouvoir … infini ». Thor tente de sauver les habitants de la planète en les avertissant. Cependant, quand il arrive, il voit «L’île». Il dit aux étrangers qu’il ne veut pas de mal, mais après que ses avertissements sont tombés dans l’oreille d’un sourd, il lève son marteau, seulement pour se faire tirer dans le dos avec un fusil de chasse tactique.

Lorsque Thor se retourne, il remarque une poignée de personnages Fortnite populaires (enfin, des skins), notamment Jonesy, Peely et le Lynx. Aucun des personnages de Fortnite ne parle et, tout comme leurs homologues du jeu, ils tirent en premier. Cela ne semble pas être la meilleure décision étant donné que Thor essaie de leur dire que Galactus est sur le point de détruire toute leur planète.

Tout d’abord, c’est juste étrange de voir cette version de Thor dans le jeu. L’arc de Cates et Klein est stellaire et incontournable pour les fans de bandes dessinées, mais c’est une prise sombre qui correspond étrangement à un jeu destiné aux enfants. Cependant, Galactus qui veut avoir faim sur une planète est un moyen idéal pour présenter ces deux mondes. Pourtant, il est extrêmement étrange de voir Thor interagir dans ce monde – même s’il jouait à Fortnite dans Avengers: Fin de partie. Cela signifie-t-il qu’il peut interagir avec des personnages (skins) de l’univers DC? Va-t-il rencontrer Batman? ou que diriez-vous de son arme Stormbreaker puisque c’est une pioche jouable? Thor va-t-il commencer à faire la danse du fil? Il vaut mieux ne pas y penser trop profondément.

Dans l’ensemble, la bande dessinée est un bon contenu marketing pour Fortnite et la série actuelle de Thor, Même si c’est extrêmement étrange. Thor sauvera-t-il l’île de la faim de Galactus? Vous devrez lire le prochain chapitre à paraître ou jouer à Fornite pour le savoir.

