La Xbox Series X n’aura pas Halo Infinite lors de son lancement en novembre de cette année, mais elle aura le Xbox Game Pass et le patron de la Xbox, Phil Spencer, a exprimé sa confiance dans le pouvoir de traction de cette combinaison.

Apparaissant sur Animal Talking de Gary Whitta plus tôt cette semaine, Spencer a reconnu que si le retard de Halo Infinite «est décevant pour les gens, il nous déçoit», l’absence du titre exclusif «ne va pas trop changer» pour la Xbox Stratégie de lancement de la série X.

Selon Spencer, en ce qui concerne le lancement de la Xbox Series X, «vous alliez entendre beaucoup de choses sur la console et beaucoup sur Game Pass et sur la façon dont nous pensons que ces deux éléments combinés sont une réelle excellente proposition de valeur pour les joueurs. la prochaine génération. »

Grâce à des discussions avec les clients, Spencer a déclaré qu’ils trouvaient que le service était «un véritable décideur pour les personnes qui sont à la fois sur notre plate-forme et pour les personnes qui évaluent la Xbox Series X comme une console pour eux».

Focus sur Game Pass

Il est devenu clair au cours des derniers mois que Microsoft est déterminé à augmenter l’attrait et la valeur d’un abonnement Game Pass pour les consommateurs, avec des mesures telles que l’inclusion du streaming Project xCloud dans Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires.

Il semble que, en particulier en l’absence de Halo Infinite, Microsoft doublera le Game Pass et la rétrocompatibilité, Spencer soulignant lors de l’interview que «notre investissement dans Game Pass et ce portefeuille continue d’être solide. Nous avons d’autres bonnes annonces, des annonces vraiment formidables et fortes à venir sur des choses qui arriveront dans Game Pass. «

Ce que ces annonces pourraient impliquer et quand elles auront lieu reste incertain. Cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Xbox prévoyait une vitrine d’août qui, bien que toujours non confirmée, pourrait être le moment et le lieu idéaux pour que Xbox fasse des révélations qui détourneraient l’attention du retard Halo Infinite et continueraient à plaider pour pourquoi les joueurs devraient choisir la plate-forme Xbox plutôt que la PS5.