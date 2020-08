Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a mené une reprise des activités de l’entreprise. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Microsoft joue peut-être avec l’idée d’acheter Tik-Tok, mais plus que jamais, son pain et son beurre sont des services cloud de base et des logiciels de serveur pour les entreprises.

En parlant de fusions et acquisitions, Microsoft a été relativement actif sur le front des acquisitions, mais également assez économe avec ses dépenses au cours de son exercice récemment terminé.

La liste des concurrents officiellement reconnus de la société s’élargit, avec l’ajout de Netflix, Hulu et Tencent pour la première fois.

Et Microsoft considère désormais les restrictions sur les marchés exploités par des concurrents (par exemple, l’App Store d’Apple) comme un risque important pour son activité.

Ce sont quelques-uns de nos points à retenir du nouveau formulaire 10-K déposé par la société de Redmond auprès de la Securities and Exchange Commission, un trésor annuel de bribes sur le géant de la technologie. En plus de lire le dernier dépôt, nous avons utilisé la fonction Comparer des documents de Microsoft Word pour nous aider à repérer les changements importants depuis le dépôt de l’année dernière.

Les ajouts les plus importants cette année sont de longs passages sur le COVID-19 et la réponse de l’entreprise à la pandémie, ainsi que ses initiatives en matière de justice raciale, de durabilité environnementale et de compétences numériques, réitérant largement les déclarations et annonces publiques passées de Microsoft sur chacun de ces fronts.

Le plus notable sur le plan commercial est une section qui répartit les revenus de Microsoft en catégories associées à ses gammes de produits traditionnelles: Office, Windows, Xbox, etc. Cela contraste avec les rapports financiers trimestriels de l’entreprise. Celles-ci utilisent une structure divisionnaire large et quelque peu ambiguë – Productivité et processus commerciaux, Cloud intelligent et plus informatique personnelle – qui mélangent différentes entreprises et différents produits de telle sorte qu’il n’est pas toujours facile de discerner les tendances claires par ligne de produits.

Les catégories alternatives dans le dépôt 10-K montrent une tendance claire: les produits de serveur back-end et les services cloud de Microsoft sont en plein essor. Le chiffre d’affaires a augmenté de près de 27% pour atteindre 41,4 milliards de dollars dans la catégorie de produits Serveurs et services cloud au cours de l’exercice clos le 30 juin.

Les revenus des services bureautiques et cloud ont été la deuxième catégorie à la croissance la plus rapide, à 11%, atteignant 35,3 milliards de dollars de revenus pour l’année. Windows a augmenté de 9% pour atteindre 22,3 milliards de dollars.

Microsoft a réalisé 15 acquisitions pour un montant total de 2,4 milliards de dollars dans son exercice 2020, selon le dépôt. C’était en baisse par rapport à 20 acquisitions pour un total de 9 milliards de dollars l’année précédente, qui comprenait l’acquisition de 7,5 milliards de dollars de GitHub.

La plus grande acquisition jamais enregistrée par la société a été son achat de 26,2 milliards de dollars de LinkedIn en décembre 2016, au cours de l’exercice 2017 de Microsoft.

La liste officielle des rivaux de Microsoft s’allonge. Il est toujours intéressant de voir quels concurrents la société juge digne de mentionner dans le dossier, comme indication de la direction de son activité. Il y a deux ans, c’était Slack. Cette année, c’est Netflix, Hulu et Tencent.

Voici comment la section sur le concours de jeux et de divertissement de la société se lit désormais avec ces ajouts.

Xbox Live et nos services de jeux en nuage font face à la concurrence de divers écosystèmes de jeux en ligne et services de streaming de jeux, y compris ceux exploités par Amazon, Apple, Facebook, Google et Tencent. Nous sommes également en concurrence avec d’autres fournisseurs de services de divertissement tels que Netflix et Hulu. Notre plate-forme de jeu est en concurrence avec les plates-formes de console de Nintendo et de Sony, qui ont toutes deux une large base de clients établie. Nous pensons que notre plate-forme de jeu est efficacement positionnée par rapport aux produits et services concurrentiels et se distingue de manière unique par rapport à des produits et services concurrentiels basés sur une innovation significative dans l’architecture matérielle, l’interface utilisateur, les outils de développement, les services de jeux et de divertissement en ligne et le contenu exclusif et continu de notre propre propriétaire franchises de jeux ainsi que d’autres offres de contenu numérique.

Intéressant de voir les principaux concurrents de la société, Nintendo et Sony, pratiquement relégués à l’après-coup. Cela est notable en partie pour indiquer que Microsoft continue de voir la Xbox comme une plate-forme de divertissement plus large, la sortie de la console Xbox Series X étant prévue plus tard cette année.

Et enfin, le dépôt reflète la tension croissante entre Microsoft et ses concurrents qui exploitent des marchés en ligne auxquels l’entreprise souhaite participer.

Cette section est entièrement nouvelle: «Les règles des concurrents régissant leur contenu et leurs applications sur les marchés peuvent restreindre notre capacité à distribuer des produits et services par leur intermédiaire conformément à nos objectifs techniques et de modèle commercial.»

Microsoft est en désaccord avec Apple sur les restrictions de l’App Store qui, selon Microsoft, restreignent sa capacité à offrir son service de jeu xCloud sur iOS.

Ce sont nos principaux points à retenir. Si vous êtes prêt pour une lecture légère, voici le classement complet. Faites-nous savoir si vous remarquez quelque chose de notable que nous avons manqué.