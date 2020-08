Un initié de l’industrie pense que Huawei lancera un téléphone pliable vers l’intérieur, similaire au Galaxy Z Fold 2 de Samsung.L’écran pourrait être de taille similaire à celui du Mate X une fois déplié.La conception révisée serait due à des rendements peu fiables et des coûts associés élevés.

Malgré ses problèmes de chipset imminents, Huawei serait en train de préparer son troisième smartphone pliable. Bien qu’il soit configuré pour conserver le nom de Mate, l’appareil peut ne pas ressembler à tout ce que nous avons vu de l’entreprise auparavant.

Selon un tweet de l’initié de l’industrie de l’affichage Ross Young, le soi-disant Huawei Mate X2 se repliera vers l’intérieur comme le Galaxy Z Fold 2 de Samsung et non vers l’extérieur comme le Huawei Mate X et le Mate XS. Cela fait écho aux rumeurs précédentes de janvier basées sur des brevets déposés par Huawei.

Le Mate X2 est repliable comme le Z Fold 2 et proviendra de Samsung et BOE. Pas d’UTG, CPI à la place. Mais peut-être que vous saviez déjà tout cela… 🙂 – Ross Young (@DSCCRoss) 7 août 2020

Dans un autre tweet, Young suggère que l’écran s’étendra sur 8,03 pouces de diamètre, correspondant au Mate X mais légèrement plus grand que son homologue Samsung de 7,7 pouces.

Le Mate X2 aura la même taille de panneau que le Mate X original, 8,03 pouces. Mais il s’agit d’un pliage intégré plutôt que d’un pliage extérieur. – Ross Young (@DSCCRoss) 9 août 2020

Huawei Mate X2: vers l’intérieur ou vers l’extérieur

Alors pourquoi la philosophie de conception retravaillée de Huawei? Pour commencer, la conception de pliage vers l’extérieur, bien que rendant le téléphone plus utilisable une fois plié, laisse l’écran fragile plus vulnérable aux dommages. Young note que le système de pliage vers l’extérieur était trop cher pour Huawei et que les rendements n’étaient «pas bons». Huawei aurait perdu des dizaines de millions de dollars sur le Mate XS, probablement en raison de son prix d’environ 2400 dollars.

Cependant, le tweak de conception viendra avec son propre ensemble de problèmes. Alors que le Mate X2 utiliserait des panneaux de Samsung et BOE, le Mate X2 n’utilisera pas de verre ultra mince sur son écran. Ainsi, même avec le pli vers l’intérieur cachant l’écran lorsqu’il n’est pas utilisé, l’écran du Mate X2 peut être moins résistant que les Samsung pliables récents.

La conception de pliage vers l’intérieur obligerait également Huawei à repenser la disposition de la caméra sur le Mate X2 et à obliger l’entreprise à utiliser un écran de couverture pour une utilisation une fois pliée. Cela pourrait encore augmenter le coût de l’appareil. Et puis il y a la charnière. Cela s’est avéré être le talon d’Achille du Galaxy Fold et c’est un problème que Huawei devra également résoudre.

On sait peu de choses sur le Huawei Mate X2, mais nous pouvons émettre quelques suppositions éclairées concernant ses spécifications. En fonction de sa date de lancement, il peut partager le chipset Kirin 1000 avec le Huawei Mate 40. L’offre de chipset de Huawei a également été étouffée par la législation américaine, nous pouvons donc voir du silicium entièrement différent faire son arc dans le pliable.

Néanmoins, attendez-vous à ce que le Mate X2 coûte un joli centime. Huawei ne s’attend à ce que des produits pliables abordables arrivent d’ici 2022.

