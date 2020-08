Ethan Pearl de Watson Furniture est diplômé du programme de design industriel de l’université de Washington. (Photo de meubles Watson)

Six mois après le début d’une crise sanitaire mondiale qui a redéfini où et combien d’entre nous travaillons, Ethan Pearl est prêt à parler de ce qui nous manque au bureau. Plus précisément, le concepteur de mobilier de bureau veut que nous réinventions ce que signifiera le retour, comment nous pouvons le faire en toute sécurité et où tout le monde va s’asseoir.

En tant que designer industriel pour Watson Furniture Group, basé à Poulsbo, à Washington, le travail de Pearl consiste à donner vie à des idées, à dessiner, à modéliser par ordinateur et à fabriquer à la main des prototypes physiques. Notre dernier Geek de la semaine est un natif du nord-ouest du Pacifique qui est diplômé du programme de design industriel de l’Université de Washington.

J’aide à concevoir les outils qui permettent aux gens de créer des choses incroyables. J’en suis heureux!

«Ma carrière a commencé quand j’étais encore étudiant à l’UW. J’ai passé deux étés en tant que stagiaire chez Watson à participer à diverses tâches, notamment en tant que «VP of Cardboard Engineering» auto-désigné, en raison des nombreux prototypes en carton que j’ai réalisés ces étés », a déclaré Pearl. «Depuis, j’ai eu l’opportunité d’étirer mes jambes créatives et j’ai pris la direction de plusieurs projets.»

Parmi ces projets, citons C9, une ligne de mobilier de bureau ouvert qui, selon Pearl, «redéfinit la flexibilité et la planification de l’espace pour créer des environnements plus humains pour travailler et vivre». Les nouveaux éléments C9 comprennent des écrans de bureau en acrylique pour une protection supplémentaire, ainsi que Olli, une table d’appoint roulante, un casier de rangement et une option de siège qui met les roues à distance sociale.

Pearl a reçu plusieurs prix de design nationaux et internationaux pour son travail et se concentre maintenant sur la compréhension de la manière d’appliquer efficacement les produits pour le nouveau bureau socialement éloigné, alors que les entreprises réfléchissent à la manière de ramener les gens au travail en toute sécurité.

Les travailleurs s’engagent dans une réunion socialement éloignée à bord de leurs chariots de travail Olli. (Photo de Watson Furniture Group)

«Le COVID-19 a prouvé que nous ne pouvons plus concevoir pour la densité au-dessus de toute autre considération», a déclaré Pearl. «Nous devons donner aux gens l’espace dont ils ont besoin pour se sentir à l’aise et en sécurité au bureau.»

Et si la pandémie a peut-être prouvé que beaucoup d’entre nous n’avons pas besoin d’être au bureau pour faire notre travail, Pearl pense qu’il y a encore une bonne raison de revenir.

«La réponse est évidente. Le bureau est le lieu qui rassemble les gens et favorise la connexion », a-t-il déclaré. «C’est là que les travailleurs peuvent partager des idées, créer des liens, apprendre les uns des autres et prendre les décisions qui favorisent le progrès. Par conséquent, il doit être conçu pour soutenir ces activités communautaires.

L’un des plus grands changements que Pearl s’attend à voir concerne l’idée du bureau personnel, où chacun a traditionnellement un espace au sein du bureau pour faire son travail et ranger ses affaires.

«À l’avenir, nous verrons peut-être ce bureau personnel passer du bureau à la maison. Chaque personne peut encore avoir un casier quelconque dans le bureau pour ranger ses affaires et maintenir une position », a déclaré Pearl. «Cependant, le reste du bureau pourrait alors être divisé en espace d’équipe partagé, espace de réunion et espaces communautaires. Cela concentrerait le bureau sur la collaboration et la communauté. »

Une table de réunion de Watson. (Photo de Watson Furniture Group)

S’il créait sa propre entreprise de technologie, Pearl dit que le seul meuble qu’il obligerait tout le monde à utiliser est une table d’équipe avec un moniteur et une webcam pour se connecter avec des travailleurs à distance. La table fournirait un endroit pour que les gens travaillent efficacement les uns avec les autres tout en permettant aux travailleurs à distance de maintenir la sensation de l’équipe.

En ce qui concerne la conception actuelle des espaces de travail technologiques, Pearl est un peu au-dessus des couleurs vives et saturées, des graphiques expressifs, des éléments industriels, des tables de ping-pong et de l’atmosphère généralement légère.

«Personnellement, j’aimerais voir un changement vers des tons plus sourds et plus naturels. Un plus grand accent sur les textures riches et les éléments biophiliques. Tous conçus pour créer des environnements avec une ambiance plus sophistiquée et apaisante », a-t-il déclaré. «Le monde est dans un endroit fou en ce moment et peut-être avons-nous besoin de plus de sérénité et de moins de jeu dans nos lieux de travail.»

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, Ethan Pearl:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Je conçois les outils et les espaces qui façonnent la façon dont les gens travaillent. Je pense que la conception de mobilier de bureau est importante, car elle joue un rôle si important dans la vie quotidienne des gens. Nous passons un tiers de notre vie à travailler, et pour beaucoup, cela se produit sur un meuble. Tout ce que je peux faire pour rendre cette expérience un peu meilleure, plus confortable et un peu plus amusante aura un impact énorme sur les personnes qui l’utilisent chaque jour pendant des années. J’aide à concevoir les outils qui permettent aux gens de créer des choses incroyables. J’en suis heureux!

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Je pense que les gens devraient réaliser à quel point l’environnement dans lequel ils passent leur temps est important. En tant que designer, j’en suis hyper conscient. Ce dont nous nous entourons a un impact énorme sur nos vies. Un espace bien conçu ou un meuble peut faire des choses incroyables. Cela peut vous aider à vous concentrer ou à vous détendre. Cela peut vous aider à organiser vos pensées et vos effets personnels. Il peut instiller une subtile sensation de bien-être et d’énergie. Ou, s’il est mal conçu, il peut avoir l’effet inverse. Ce n’est qu’en nous entourant d’un bon design, d’articles soigneusement choisis qui renforcent qui nous sommes, que nous pouvons vraiment être le meilleur de nous-mêmes.

Où trouvez-vous votre inspiration? Je recherche des moments de beauté dans le monde qui m’entoure. La couleur d’une feuille, la courbe d’un os, la texture d’un mur de béton, les lignes d’un bâtiment. Je retrouve ces moments dans la nature, dans le travail d’autres artistes, ou même simplement en marchant dans la rue. Quand je trouve quelque chose qui me paraît beau, je cherche à comprendre pourquoi j’y réponds. Qu’en est-il de cet objet, de cette scène ou de cet espace qui est captivant? J’essaie ensuite d’imiter ces moments dans mon travail, de les enchaîner pour former une histoire, de les forger en un tout cohérent qui est plus que la somme de ses parties.

Quelle est la seule technologie dont vous ne pourriez pas vous passer et pourquoi? J’apprécie vraiment mon Switch Lite en ce moment. « Breath of the Wild » est un sacré jeu, et j’adore pouvoir le prendre et jouer n’importe où.

Installation du bureau à domicile d’Ethan Pearl. (Photo gracieuseté d’Ethan Pearl)L’atelier chez Watson Furniture. (Photo gracieuseté d’Ethan Pearl)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi cela fonctionne-t-il pour vous? Mon endroit préféré pour le travail informatique est mon bureau à domicile. J’adore la lumière naturelle et être entouré de mes plantes en pot. Avoir un deuxième moniteur et un bureau réglable en hauteur est également crucial pour moi. Au-delà, j’aime une belle surface pour étaler mes affaires. J’aime avoir du désordre; cela m’aide à me sentir plus créative. Mon endroit préféré pour créer est notre atelier chez Watson. C’est mon endroit heureux. Il a tous les outils dont j’ai besoin pour faire presque tout. Mais mec, il fait chaud là-dedans en été.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer votre travail et votre vie au quotidien. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) La seule chose qui me garde sain d’esprit est de faire de l’exercice tous les jours. J’aime particulièrement courir. Je trouve que cela calme mon esprit et m’aide à réfléchir plus clairement.

Mac, Windows ou Linux? Nous avons toujours eu une machine Windows en grandissant, et je dois avouer que je ne peux pas faire la tête ou la queue avec Mac OS. J’aime bien le matériel Mac. Vous ne pouvez tout simplement pas battre leur design.

Kirk, Picard ou Janeway? Je suis moi-même plus fan du «Seigneur des Anneaux». Puis-je voter pour Merry et Pippen?

Transporteur, machine à remonter le temps ou cape d’invisibilité? Machine à remonter le temps.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je … Lancer mon propre studio de design.

Une fois, j’ai fait la queue pendant… La vente de garage REI vaut toujours la peine d’attendre!

Vos modèles: J’admire vraiment les frères Bouroullec. Ce sont deux designers de meubles français qui ont fait un travail incroyable au fil des ans. Je trouve leur travail très poétique et plein d’émotion.

Le plus grand jeu de l’histoire: Plus une course que le jeu, mais les Barkley Marathons. Vous devriez tous consulter le documentaire à ce sujet sur Netflix!

Meilleur gadget de tous les temps: Couteau suisse.

Premier ordinateur: Une monstruosité Dell géante et beige.

Téléphone actuel: iPhone 11.

Application préférée: Audible. À ce jour, j’ai écouté 3 mois, 19 jours, 1 heure et 46 minutes de livres audio sur cette application.

Cause préférée: Planter des arbres. Ils séquestrent le carbone, purifient l’air, soutiennent les écosystèmes, et qui n’aime pas les forêts?

Technologie la plus importante de 2020: Vaccin COVID-19 (doigts croisés).

Technologie la plus importante de 2022: Véhicules électriques.

Derniers conseils pour vos collègues geeks: Le monde est fou ces jours-ci, mais n’oubliez pas de profiter des petites choses. C’est ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue.

