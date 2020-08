Stacey Alles, chef de l’exploitation de Compass Health. (Photo de santé de la boussole)

La crise du COVID-19 n’est pas la première pandémie mondiale vécue par Compass Health, une organisation à but non lucratif qui s’occupe de patients en santé mentale et toxicomanes. Il est difficile de dire comment Parkland Lutheran Children’s Home, comme on l’appelait à ses débuts, a résisté à la grippe espagnole il y a un siècle. Mais dans sa forme actuelle, l’organisation a subi une transformation technologique accélérée par le nouveau coronavirus.

En quatre semaines, le fournisseur de soins de santé au service des patients à faible revenu du nord-ouest de Washington a pu mettre en place un portail de télémédecine sécurisé et une plate-forme cloud et former 500 fournisseurs à l’utiliser.

Compass Health est passé de 550 services de télésanté en janvier à près de 6 000 en mai.

Le chef de l’exploitation Stacey Alles a aidé à diriger l’adoption rapide.

«En tant qu’organisation de santé comportementale, notre objectif principal est les personnes et n’a pas toujours été la technologie», a déclaré Alles, qui a rejoint il y a 25 ans en tant que clinicien. «Cela représentait une façon pour nous d’utiliser la technologie pour améliorer cette connexion avec les gens. Le personnel était très enthousiaste à l’idée de le faire embarquer.

Avant la pandémie, Compass Health avait lancé des projets pilotes de télésanté et cette expérience était essentielle à une transition rapide. L’effort antérieur comprenait la connexion avec les patients via des unités mobiles qui tiennent une tablette et permettent à un clinicien de tourner l’appareil et sa caméra de 300 degrés et de faire un panoramique de haut en bas. La configuration interactive donne aux cliniciens une vue de l’environnement domestique afin de mieux évaluer le bien-être d’un patient. Les appareils ont également été déployés dans les services d’urgence et les bureaux de Compass Health pour des soins à distance pendant le COVID.

Alles et son mari Joe à Shoshone Falls dans l’Idaho. (Photo gracieuseté d’Alles)

La suite d’outils de télésanté, baptisée Compass Health Bridge, aide à éliminer les obstacles au traitement des patients, y compris les problèmes de transport et de garde d’enfants. Ils élargissent la production des psychiatres, qui sont en pénurie.

Le pivot rapide vers la télésanté s’inspirait également de l’expérience de l’organisme à but non lucratif en faveur des dossiers électroniques il y a quelques années. Ce changement a pris quatre mois et a donné à Alles et à son équipe un regain de confiance et de nombreuses leçons apprises.

Maintenant, Alles se tourne vers la prochaine opportunité technologique. Cet automne, Compass Health s’associe à l’Université de Washington et à la Washington State Health Care Authority pour tester la capacité d’une application mobile à renforcer les bonnes stratégies d’adaptation pour les personnes atteintes de troubles psychotiques.

«Ce n’est que la prochaine évolution en matière de soins», a déclaré Alles. «Et je pense vraiment qu’il y a des progrès que l’industrie de la santé comportementale peut faire en prêtant attention à la technologie.»

Nous avons rencontré Alles pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Everett, Wash.

Types d’ordinateurs: Dell Latitude 5290 2 en 1

Appareils mobiles: Samsung Galaxy S7

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: Mon principal objectif ces derniers mois a été de mettre en place et de faire fonctionner notre système de télésanté Compass Health Bridge. Nous avons eu la chance qu’à la fin de l’année dernière, nous ayons commencé à tester l’utilisation d’un appareil mobile de télésanté pour étendre la portée de nos fournisseurs de services psychiatriques. Et puis COVID-19 a frappé, et nous avons dû évoluer beaucoup plus rapidement que prévu.

Grâce à notre système Bridge, non seulement nos médecins, mais aussi nos thérapeutes, nos gestionnaires de cas, nos infirmières et nos pairs conseillers peuvent fournir des services de télésanté aux clients sur leurs propres appareils, le tout avec une plate-forme cloud que la plupart de notre équipe de traitement n’avait jamais vue avant mars. Notre partenaire dans ce projet est Integrated Telehealth Solutions, et elles ont été formidables.

Plus généralement, toutes mes notes de réunion, projets et listes de tâches sont organisés dans OneNote. En tant qu’organisation, notre utilisation de Microsoft Teams s’est considérablement accrue avec la pandémie; maintenant, je ne décroche presque jamais le téléphone si je peux appeler quelqu’un via Teams.

En dehors du travail, Pinterest est mon lieu de prédilection pour explorer tous les passe-temps, projets ou projets de voyage qui m’intéressent actuellement.

Le travail d’Alles depuis la maison comprend un kiosque de bibliothèque récupéré. (Photo gracieuseté d’Alles)

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Dans un magasin excédentaire il y a des années, j’ai trouvé ce grand kiosque ancien qui appartenait au système de la bibliothèque du comté de King. C’est parfait comme bureau debout, très profond avec beaucoup d’espace pour deux moniteurs, une station d’accueil et tout ce dont j’ai besoin à portée de main. J’ai une bonne lumière naturelle, donc je peux souvent m’en tirer sans allumer les lumières – sauf ma guirlande de guirlandes lumineuses, car j’apprécie leur fantaisie joyeuse.

Votre meilleur conseil pour gérer votre travail et votre vie au quotidien? J’essaie d’être pleinement dans l’instant présent avec tout ce que je fais. Au travail, je ne vérifie pas mes e-mails ou SMS personnels. Mais une fois que je me déconnecte de mon ordinateur de travail, je me déconnecte pour de vrai. Je ne vérifie pas les messages vocaux ou les courriels professionnels une fois la journée terminée, et si je dois travailler pendant le week-end, je le fais en bloc, puis je ferme tout et je le laisse aller jusqu’à lundi.

En vacances, je laisse mon téléphone portable de travail derrière moi. S’il y a une urgence au travail, de nombreuses autres personnes intelligentes et talentueuses peuvent y faire face.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / travail? Je reste en grande partie à l’écart des réseaux sociaux, peut-être parce que j’aime être plus intentionnel sur mon temps social et le garder séparé de mon temps seul. Quelque chose dans les réseaux sociaux en ligne brouille cette frontière. Je suis sur LinkedIn, ce qui a été utile pour observer les tendances dans le secteur de la santé. Et je suis sur Ravelry, un site de réseautage social pour tricoteurs et crocheteurs.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Zéro, mais tu m’as surpris lors d’une bonne journée. J’essaie de trier ma boîte de réception tous les jours, en appliquant vaguement l’approche de David Allen pour «faire avancer les choses». Les e-mails s’accumulent parfois dans mon dossier de tâches, mais chacun a été lu et priorisé.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? 18

Stacey Alles (à droite) avec sa sœur Melissa et sa mère Judy lors d’une représentation de «Hamilton» à Seattle. (Photo gracieuseté d’Alles)

Comment gérez-vous les réunions? J’aime un ordre du jour structuré en ce qui concerne la portée de la réunion, le but, l’intention, mais dans cette structure, tous les participants devraient être en mesure d’apporter leurs points de discussion.

J’ai pris l’habitude de prendre le compte rendu de la réunion en direct à l’écran pendant que j’anime afin que les gens puissent se demander si les points saillants et en particulier les décisions clés et les actions ont été capturés. Lors de la prochaine réunion, nous passons en revue les actions précédentes et celles qui ne sont pas terminées sont reportées dans le procès-verbal de la réunion en cours, afin que nous puissions nous tenir responsables.

Un uniforme de travail quotidien? Business casual – pantalon, haut coloré, pull ou veste et seules des chaussures confortables font la coupe.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? La meilleure chose que nous faisons est de prévoir du temps pour faire du camping-car avec nos parents et notre famille élargie. Même un week-end de 3 à 4 jours ici ou là nous donne du temps de qualité pour se détendre et rattraper son retard.

Meilleur analgésique? Comment débranchez-vous? Je suis casanier et je vis sur une propriété rurale entourée d’arbres où je ne peux pas voir les voisins. Donc, pour moi, le simple fait d’être à la maison, de m’asseoir sur la balançoire du patio avec un peu de tricot tout en regardant la faune est généralement suffisant pour me sortir de ma tête.

Qu’écoutes-tu? J’écoute un bon nombre de podcasts, généralement pendant que je me prépare pour le travail. Et j’ai presque tous les romans de Discworld de Terry Pratchett en file d’attente dans Audible, que je mettrai n’importe lequel pendant que je me promène dans la maison, comme d’autres personnes jouent leurs albums préférés en boucle.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? En général, je vérifie rapidement les articles à la une du New York Times, du Seattle Times et de l’Everett Herald.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? Je relis « The Advantage » de Patrick Lencioni. J’ai récemment commencé un roman de science-fiction, « Dragon’s Egg » par

Robert L. Forward.

Alles et son chiot Boomer à Mohawk Falls près de Skykomish, Washington (Photo gracieuseté d’Alles)

Hibou de nuit ou lève-tôt? J’ai lu une fois une étude sur des sujets de test gardés dans une pièce sans aucun moyen de dire l’heure ou de voir si c’était le jour ou la nuit. Sans les signaux, les sujets de test sont passés à une journée de 28 heures au lieu de 24. J’ai l’impression que c’est ce que mon corps essaie de faire tout le temps. Je pourrais facilement rester éveillé plus longtemps la nuit, mais j’ai encore besoin de 7 à 8 heures de sommeil, alors je dois me forcer à me coucher à l’heure prévue. Peut-être que lorsque je prendrai ma retraite, j’essaierai de dormir seulement quand j’en aurai envie et que je verrai ce qui se passe.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Les autres gens. Je veux dire par là que réunir un groupe de personnes enthousiastes, bien informées et créatives pour faire rebondir des idées peut être revigorant et produire les meilleurs résultats.

Sur quel style de travail souhaiteriez-vous en savoir plus ou imiter? Quiconque a appris à déléguer plus efficacement que moi jusqu’à présent. Je vais mieux, mais c’est un travail en cours.