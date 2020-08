Docteur Doom manie le gant Infinity dans cette pièce de l’artiste conceptuel Marvel Charlie Wen. Les onze premières années du MCU ont été définies par les Infinity Stones, six éléments puissants qui, lorsqu’ils sont réunis, pourraient anéantir la moitié de toute vie dans l’univers. Plusieurs films ont été consacrés à la construction des Stones avant l’épopée en deux parties de Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame, qui a finalement connecté les Stones pour une finale massive. Le méchant suprême de la saga Infinity, Thanos (Josh Brolin), était motivé par sa quête d’unir les six pierres, et maintenant qu’il a été vaincu, la question qui se pose dans l’esprit de nombreux fans est la suivante: qui le remplacera comme le prochain. grand méchant MCU?

Victor von Doom, ou Doctor Doom, est certainement un candidat populaire. Le célèbre méchant de la bande dessinée a déjà été amené sur grand écran trois fois dans divers films Fantastic Four, mais dire que ses apparitions étaient décevantes serait le mettre à la légère. Maintenant que les droits de Doctor Doom (ainsi que les Fantastic Four) sont revenus à Marvel Studios, les fans s’attendent à ce que le méchant masqué rejoigne le MCU à un moment donné au cours des prochaines années. Marvel n’a pas encore confirmé si le docteur Doom sera le prochain grand méchant, mais cela aurait certainement du sens s’il l’est.

En relation: Doctor Doom devrait être le premier personnage de Fox dans le MCU

Charlie Wen, responsable du développement visuel chez Marvel Studios, a partagé une œuvre d’art représentant le docteur Doom avec le gant Infinity fermement rentré dans sa main. Il est important de reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une œuvre d’art conceptuelle officielle (Wen s’est assuré de mentionner qu’il « n’a pas passé de temps à le redessiner pour le grand écran. »), Mais qu’il s’agit simplement d’un scénario amusant « et si ». Il est difficile de nier que Doctor Doom avec le Gauntlet Infinity est une possibilité terrifiante.

Malheureusement, cela restera probablement juste un «et si», car l’avenir du MCU semble s’éloigner complètement des Infinity Stones. Mis à part la série Disney + Loki, qui comprendra la pierre de l’espace, le temps des Infinity Stones sous les projecteurs a probablement pris fin. On s’attend à ce qu’un autre événement massif réunisse tous les héros du MCU, comme l’a fait Infinity War, mais il reste à voir ce que cet événement sera. Certains fans espèrent un film Secret Wars, ou même un scénario d’invasion secrète. Le premier offrirait l’occasion d’introduire le docteur Doom dans le MCU, alors peut-être que c’est la voie que Marvel prendra.

Un film Fantastic Four avec MCU est en préparation, mais certains fans se demandent si Doctor Doom pourrait arriver plus tôt dans la franchise. Un choix populaire pour le premier film de Doctor Doom est Black Panther 2, qui est actuellement en développement et arrivera dans les salles en 2022. On ne sait pas vraiment qui sera le principal méchant de ce film, mais il existe de nombreux candidats viables en plus de Docteur Doom. Seul le temps nous dira quand il fera sa grande entrée dans l’univers.

Plus: L’affiche de fan de Black Panther 2 fait de Doctor Doom le nouveau méchant du MCU

Source: Charlie Wen / Instagram