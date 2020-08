En 2019, une collaboration entre sept artistes de premier plan a permis aux Apple Store du monde entier de prendre vie grâce à la réalité augmentée. Un nouveau documentaire désormais disponible gratuitement sur Apple TV met en lumière le travail de chaque artiste et l’histoire de l’exploration des limites extérieures de la créativité.

Infinite Canvas est le premier film du photographe primé Ryan McGinley. McGinley a voyagé à travers le monde en 2018 pour parler avec des artistes découvrant la réalité augmentée pour la première fois. Avec Today at Apple et le New Museum, le projet est devenu [AR]T, une série d’installations interactives expérimentées à travers l’objectif d’un iPhone dans les Apple Store phares du monde entier.

L’été dernier, Apple Creative Pros a dirigé des sessions de groupe qui se sont aventurées à l’extérieur du magasin et dans la communauté. Les visiteurs ont eu l’occasion d’explorer la ville ensemble, repensée par les sept artistes. Apple a également collaboré avec Nick Cave sur une installation de RA visible dans tous les Apple Store du monde, et avec Sarah Rothberg sur un laboratoire qui a enseigné les bases de la création d’expériences de RA.

Le documentaire de McGinley se concentre sur le côté humain de l’art de la réalité augmentée, engageant chaque artiste dans une conversation significative sur son processus, sa motivation et sa perspective sur le rôle de la créativité là où elle croise avec la technologie. La RA est présentée comme un moyen pour les artistes de rendre leur travail plus accessible à un public plus large.

[AR]T travaille de Pipilotti Rist, John Giorno et Nick Cave sur les toits de Manhattan.

Infinite Canvas comprend notamment une longue conversation avec John Giorno, le célèbre poète et artiste de performance décédé peu après [AR]T lancé dans le monde entier. Giorno réfléchit sur sa carrière de plus de 50 ans et sa relation avec la mort dans le processus de création. McGinley parle également avec Nick Cave, Nathalie Djurberg, Hans Berg, Cao Fei, Carsten Höller, Pipilotti Rist et Sarah Rothberg.

[AR]C’était aujourd’hui le projet le plus ambitieux d’Apple depuis son lancement, et Infinite Canvas fait un excellent travail en capturant l’esprit de la collaboration. Le film laisse la technologie passer à l’arrière-plan et se concentre sur la raison pour laquelle nous créons – pour nous connecter avec les autres, pour communiquer et pour ressentir quelque chose. Vous pouvez diffuser le documentaire gratuitement dans l’app Apple TV.

Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: