Le Dr Anthony Fauci a donné une nouvelle mise à jour sur la recherche et les essais de vaccins contre les coronavirus, expliquant pourquoi il reste prudemment optimiste quant à la recherche sur le vaccin COVID-19.

L’expert de la santé a comparé la recherche sur le COVID-19 et le vaccin contre le sida et a expliqué pourquoi un vaccin contre le coronavirus peut être fait en un an alors que les vaccins contre le VIH échouent depuis près de 40 ans.

Fauci a déclaré que le système immunitaire ne pouvait pas lutter contre le VIH, mais qu’il pouvait éliminer le nouveau coronavirus. Ce processus est essentiel pour comprendre ce que les chercheurs visent lors du développement de vaccins candidats et pourquoi la recherche sur le vaccin COVID-19 est si prometteuse.

La mobilisation de la communauté scientifique lors de la nouvelle pandémie de coronavirus est l’un des exploits souvent négligés au milieu de cette crise sanitaire. Les scientifiques ont appris tout ce qu’ils pouvaient sur le virus au début de la pandémie, en séquençant l’ADN du nouveau virus et en prouvant que l’agent pathogène avait évolué naturellement chez les animaux avant de trouver son premier hôte humain. Sur la base de ces informations, ils ont pu proposer plus de 150 idées de vaccins, dont beaucoup sont en cours d’essais cliniques avancés. D’autres ont conçu des thérapies pour prévenir les complications et les décès liés au COVID-19, tandis que davantage de chercheurs ont étudié toutes les manières dont le virus se comporte, prouvant que les masques faciaux fonctionnent et que le virus peut persister dans l’air pendant de longues périodes. Grâce à toute cette vitesse, nous aurons presque certainement nos premiers vaccins COVID-19 cet automne. Nous saurons si les vaccins qui ont atteint la phase 3 des tests sont efficaces et sûrs, et nous saurons quand et comment les campagnes de vaccination seront structurées.

Le Dr Anthony Fauci a dirigé l’effort de vaccination depuis son poste de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. L’expert de la santé ne cesse de dire qu’il est prudemment optimiste quant aux efforts mondiaux de vaccination. Le gouvernement américain finance plusieurs vaccins candidats via son programme Operation Wars Speed ​​et s’est déjà engagé à acheter des centaines de millions de doses une fois qu’ils auront reçu l’approbation réglementaire. Fauci est maintenant apparu dans une autre interview sur la pandémie et il a expliqué précisément pourquoi il pense que le monde a de bonnes chances de développer un vaccin COVID-19 très efficace.

Fauci est apparu vendredi dans une interview vidéo avec l’Université Brown, qui a été diffusée en ligne via YouTube. On a demandé à l’expert de la santé s’il était convaincu qu’un vaccin sera prêt d’ici la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, et c’est à ce moment-là que Fauci a comparé les progrès du vaccin COVID-19 avec le VIH.

Fauci a expliqué que se faire vacciner contre le SIDA est «vraiment très, très différent» par rapport à un vaccin COVID-19. Tout cela parce que le corps humain réagit très différemment aux virus VIH et SRAS-CoV-2.

«Lorsque vous avez une maladie dans laquelle la réponse naturelle du corps à l’infection est inadéquate, il est très difficile pour vous d’obtenir un vaccin», a-t-il déclaré. «Et nous savons depuis 39 ans que je prends soin de patients atteints du sida; le corps ne produit pas une réponse immunitaire naturellement bonne contre le VIH. »

Il a dit que le but des vaccins est de faire au moins aussi bien que le corps humain. C’est la réponse standard. Le système immunitaire ne peut pas lutter contre le VIH comme il le fait contre le coronavirus, et c’est pourquoi un vaccin contre le sida devrait faire encore mieux.

Le nouveau coronavirus, en revanche, est un autre type d’attaquant. « Nous savons que le corps est capable de faire une bonne réponse », a déclaré Fauci. «Et la raison pour laquelle nous le savons, c’est parce que nous avons tellement de personnes qui éliminent le virus et réussissent bien. L’objectif d’un vaccin est donc de faire aussi bien, ou, espérons-le, mieux, que l’infection naturelle, en introduisant une bonne réponse. »

Les différents essais de vaccins COVID-19 qui ont atteint la phase 3 des tests ont prouvé que les médicaments expérimentaux pouvaient induire une réponse immunitaire comparable ou même meilleure que la réponse immunitaire des patients qui éliminent le virus et guérissent. C’est pourquoi Fauci est «prudemment optimiste» au sujet des médicaments.

«Je développe des vaccins maintenant en tant que directeur de l’Institut depuis 36 ans», a déclaré Fauci. «Vous ne devriez jamais vous sentir confiant lorsque vous avez affaire à quelque chose qui nécessite un essai randomisé contrôlé par placebo pour le prouver. Ce en quoi j’ai confiance, ce sont les données. Je ne suis pas sûr de deviner ou de supposer. Cela dit, la raison pour laquelle je me sens prudemment optimiste est que lorsque vous regardez la réponse précoce, à la fois dans les données animales, mais surtout dans la première phase humaine. Il induit une réponse avec des anticorps neutralisants qui est au moins aussi bonne, sinon meilleure, que le plasma des personnes en convalescence, ce qui me dit que c’est un bon début. «

Le médecin a expliqué qu’il n’y avait aucune garantie que l’un des médicaments des essais de phase 3 fonctionnera. Pourtant, il attend des réponses concrètes en novembre ou décembre. Cela pourrait être encore plus tôt si le nombre d’infections reste élevé. Plus il y a de personnes infectées dans une communauté, plus il serait facile pour les chercheurs de déterminer si les volontaires de l’essai de vaccin qui sont exposés au virus au cours de la vie quotidienne sont infectés ou non.

«J’espère que cette réponse est qu’elle est sûre et efficace, mais je ne peux pas la garantir. Vous ne pouvez compter que sur mon optimisme prudent », a-t-il déclaré. L’interview complète peut être vue dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.