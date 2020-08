Le premier vaccin contre le coronavirus n’est peut-être pas le remède miracle que nous espérions, a récemment déclaré le Dr Fauci.

Un vaccin contre le coronavirus ne devrait fonctionner que 50% du temps pour obtenir un cachet d’approbation de la FDA.

Le premier vaccin contre le coronavirus pourrait ne pas éliminer le COVID-19, mais il aiderait tout de même à le contrôler.

Alors que le coronavirus continue de sévir dans des dizaines d’États, c’est presque comme si nous avions enduré une quarantaine de trois mois pour rien. En raison de divers facteurs – des personnes ne portant pas de masques aux États qui se réveillent trop tôt – le taux de nouveaux cas de coronavirus est aujourd’hui 2 à 3 fois plus élevé qu’il y a quelques mois. Il y a quelques semaines à peine, les États-Unis ont enregistré un record de 70000 nouveaux cas de coronavirus sur une période de 24 heures. Dans l’état actuel des choses, le nombre total de cas de coronavirus aux États-Unis approche régulièrement de 5 millions.

Il est devenu clair depuis que les États-Unis ne peuvent pas dépasser le coronavirus en adhérant simplement aux consignes de sécurité de base. À notre tour, nous approchons rapidement d’un point où un vaccin contre le coronavirus pourrait être notre seul espoir.

La bonne nouvelle est que les premiers essais cliniques de candidats vaccins potentiels contre le coronavirus ont donné des résultats encourageants. Moderna, par exemple, pense qu’elle achèvera le recrutement pour son essai de phase 3 d’un vaccin contre le coronavirus d’ici le mois prochain. La mauvaise nouvelle, cependant, est qu’un vaccin contre le coronavirus – du moins la première incarnation de celui-ci – n’est peut-être pas la panacée à laquelle nous avons été amenés à croire.

À ce stade, le Dr Anthony Fauci, lors d’une récente session de questions-réponses à la Brown University School of Public Health, a déclaré que le premier vaccin contre le coronavirus ne pourrait être efficace qu’à 60%, voire moins. Pas du genre à mâcher ses mots, Fauci a déclaré que la probabilité qu’un vaccin contre le coronavirus soit efficace à 98% n’est «pas grande».

«Vous devez considérer le vaccin comme un outil pour que la pandémie ne soit plus une pandémie», a expliqué Fauci, «mais quelque chose qui est bien contrôlé.»

Cela dit, Fauci a déclaré qu’un vaccin contre le coronavirus qui n’est efficace qu’à 50% serait toujours acceptable et susceptible de recevoir le feu vert de la FDA.

CNBC ajoute:

Les responsables de la santé publique et les scientifiques s’attendent à savoir si au moins l’un des nombreux vaccins potentiels Covid-19 en développement dans le monde est sûr et efficace d’ici la fin décembre ou au début de l’année prochaine, bien qu’il n’y ait jamais de garantie. Les sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna ont toutes deux commencé des essais de stade avancé pour leurs vaccins potentiels la semaine dernière et prévoient toutes deux recruter environ 30 000 participants.

Il est également possible que le premier vaccin contre le coronavirus ne puisse même pas empêcher quelqu’un d’être infecté en premier lieu. Au contraire, cela peut seulement empêcher un individu de ressentir certains des symptômes les plus graves du coronavirus.

L’efficacité mise à part, Fauci a déclaré plus tôt cette semaine que les États-Unis – dans le meilleur des cas – auraient des dizaines de millions de doses de vaccin COVID-19 prêtes à être administrées au début de 2021. Si cela se concrétise, Fauci prévoit que la vie dans le Les États-Unis reviendront à la normale au milieu de l’année prochaine au plus tôt.

