Sorti en 2019 comme la gamme que le grand appareil photo Pixel pourrait apporter à un prix pour tout le monde, le Pixel 4a arrive en 2020 comme un modèle unique qui reprend la formule avec quelques ajustements à bord. Après plusieurs retards, déclenchés à la fois par la crise des coronavirus et par les manifestations raciales aux États-Unis, le mobile économique est quelque peu couvert, de la même manière que la nouvelle version d’Android est apparue.

Dans un renouvellement de fonctionnalités plus que prévu – l’appareil fuit depuis des mois et des mois – le Pixel 4a est plutôt une adaptation de ce que nous avons vu dans le modèle précédent auquel consentent cette année plus que des composants améliorés de cette gamme. Ce qui est pratiquement nécessaire, étant donné que atteint un terrain de prix et d’aspirations désormais concurrencées, avec l’iPhone SE 2020 et le OnePlus Nord.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Fini la division entre la taille standard et la version XL dans une proposition que nous avons pu tester pendant plusieurs jours avant son lancement. Comme nous le verrons, c’est un appareil avec apparemment pas trop de changements, mais ils peuvent améliorer l’expérience et garder ceux qui cherchent le sentiment plus Google avec un appareil photo fantastique et entièrement fonctionnel. S’ils ne sont pas plus attirés par la proposition OnePlus également intéressante.

Similitudes et différences: pour le mieux

Ce qui frappe le plus avec ce Pixel, c’est son petit format. La suppression des bords des générations précédentes accorde une licence à la fois pour la croissance de l’écran du modèle de base – maintenant il est plus long de 0,2 pouce – et pour la réduction de la taille et du poids. Beaucoup en général, encore plus si l’on considère que le son stéréo caractéristique de ces appareils est conservé.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Cependant, l’appareil est toujours nettement supérieur à celui d’un iPhone 8 ou d’un iPhone SE. Bien sûr, ne pas être pas habitué aux propositions décentes dans ces diagonales avec Android, l’appareil devient gérable et pratique.

Bien entendu, la section la plus affectée par un petit format est généralement la capacité de la batterie en termes absolus. Malgré cela, le Pixel 4a dispose d’une batterie légèrement supérieure à la fois au Pixel 3a et au Pixel 4, les dernières versions de base des mobiles Google. 3140 mAh ne sera pas une merveille, mais surprend néanmoins avec autonomie digne et qu’il peut être supérieur à 5 heures à l’écran. Bien sûr, pour cela, nous devons éviter l’utilisation de l’affichage ambiant, qui a un impact plus que perceptible.

En dehors de cela, le Pixel 4a reste sur un panneau OLED, bien qu’avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La vérité est que, bien que 90 Hz soit apprécié, Google semble gérer sensibilité tactile très réactive avec un certain avantage sur OnePlus et d’autres, il se sent donc, à sa manière, comme un appareil extrêmement rapide et optimisé.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

En ce qui concerne le reste des caractéristiques internes, nous trouvons un Snapdragon 730 qui s’améliore considérablement par rapport à ce qui a été vu en 2019 avec le Snapdragon 670. Un design plus moderne, avec des cœurs plus puissants, à des fréquences plus élevées et également dans un processus un peu plus avancé. Bien que ce SoC ne gaspille toujours pas d’énergie et soit en dessous du Snapdragon 765G, il se sent également bien pour l’appareil, plus s’il est accompagné cette fois de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Ce sera UFS 2.1, qui n’est pas le plus rapide mais qui est déjà décent.

La vérité est que nous sommes confrontés à un terminal qui est décidément milieu de gamme dans à peu près tout, même si votre appareil photo glisse pour de bon. Batterie un peu juste, écran correct, charge pas très rapide – il calcule sur l’heure et quart pour le remplir -, un design en plastique caoutchouteux au toucher et avec une très bonne prise en main – polycarbonate, dit Google -, en plus du Gorilla Glass 3 à l’avant. Fonctionnel avant tout, même si la vibration soudaine est relativement insupportable sur une table.

Pixel 3a vs Pixel 4a et Pixel 4: comparaison technique

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Il est facile de comprendre bon nombre des changements dans cette nouvelle génération simplement en jetant un coup d’œil à un tableau comparatif entre les modèles diagonaux plus petits. Nous voyons clairement comment l’écran gagne des entiers grâce à des bords réduits, comment les mémoires sont désormais un compromis minimum plus adapté et comment la batterie grossit, même si ce n’est pas trop. Bien entendu, on est encore loin de certaines des fonctionnalités du Pixel 4, le téléphone de référence de Google.

Google Pixel 3a

Google Pixel 4a

Google Pixel 4

écran

5,6 « 18,5: 9, OLED, FHD + (1080p)

5,8 « 19,5: 9, OLED, FHD + (1080p)

5,7 « , OLED, FHD + (1080p), 90 Hz

Taille

70 x 151 millimètre

69 x 144 mm

69 x 147 mm

Grosseur

8,2 millimètre

8,2 millimètre

8,2 millimètre

Poids

147 grammes

143 grammes

162 grammes

SoC

Snapdragon 670, 10 nm

Snapdragon 730, 8 nm

Snapdragon 855 en 7 nm et Pixel Neural Core

RAM

4 Go

6 Go

6 Go

Mémoire

64 Go, sans microSD

128 Go, sans microSD

64, 128 Go, sans microSD

Caméra principale

12,2 MP f / 1,8

12,2 MP f / 1,7

12,2 MP et Zoom optique 1,8x

Caméra frontale

8MP f / 2.0 et large f / 2.2

8 MP f / 2.0

8MP

Batterie

3000 mAh, charge rapide 18 W

3 140 mAh, charge rapide 18W

2800 mAh, charge rapide 18 W, charge sans fil 11 W

Résister.

–

–

IP68

Biomet.

Capteur d’empreintes digitales arrière

Capteur d’empreintes digitales arrière

Déverrouillage de visage 3D et détection de mouvement

Relier

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo

4G (LTE Cat 12), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, Jack, GPS, Glonass, Galileo

4G (LTE Cat 18), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Android 10

Lancement.

Mai 2019

À confirmer

21 octobre 2019

Prix ​​officiel

399 euros

389 euros

759 et 859 euros

Un appareil photo bien connu: une bonne nouvelle

Google a passé plusieurs années sans apporter de changements majeurs à son excellent appareil photo, du moins pour la partie du matériel qui le rend possible. C’est une bonne nouvelle, car après tout, personne ne donne autant d’un capteur d’il y a plusieurs années, et qu’il partage avec ses terminaux haut de gamme. Performance en situations naturelles c’est génial, et aussi en basse lumière.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Et bien que cela caméra unique 12,2 MP se retrouve ici avec un manque de muscle, avec quelques secondes pour traiter le HDR +. Voyons quelques exemples au fur et à mesure qu’ils sortent de cet appareil dans diverses situations, mais pas avant de commenter quelques généralités. Le premier est la capacité du Pixel 4a à transformez des scènes apparemment simples et faciles en images agréables comme presque aucune autre terminal, haut de gamme inclus. La seconde est que, bien que nous prenions la difficulté du défi avec des contre-jours, des scènes à plage dynamique élevée ou très sombre, nous relèverons le défi, le résultat est supérieur à tout autre dans le milieu de gamme. Les preuves:

Comme on peut le voir, il est capable de tout donner en termes de profondeur de champ, de garder les objets au premier plan et au dernier plan avec un flou net, et de se concentrer entre les deux.

Les performances nocturnes sont également plus intéressantes. C’est dans ce type de situation que vous oubliez que vous n’avez pas plus d’une caméra, car une caméra compétente vaut mieux que plusieurs caméras marginalement utiles.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Bien sûr, il faut être vigilant car il n’y a pas quelques Pixels sur lesquels, malgré la main de Google, certains conflits avec leurs logiciels ont proliféré dans diverses sections. Dans notre test, il n’en a pas montré, même si cela n’a duré que trois jours environ, beaucoup plus courts que les jours habituels.

Le Pixel 4a est un appareil qui ne sait peut-être pas à quel point son lancement était prévu pendant tant de mois. Cependant, il s’agit de une option intéressante et cela, avec son prix, maintient le type face au nouvel iPhone SE et au OnePlus Nord. Un design plus actuel et exploité, une autonomie correcte, une expérience et un excellent point de vue caméra.

