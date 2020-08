Carrefour fait trembler Unieuro avec une campagne promotionnelle qui promet l’accès à de nombreux des prix faible, mais surtout à la possibilité de recevoir coupons complètement libre, à utiliser pour un deuxième achat.

le brochure que nous allons vous décrire, nous vous le rappelons, doit être considérée comme valable sur tout le territoire national jusqu’à 5 août 2020, les utilisateurs pourront y accéder sans détails pensées ou limites, technologie n’apparait pas cependant, il peut être acheté sur le site officiel.

le coupon de réduction sera payé directement à la caisse, cela ne dépendra pas du montant dépensé, mais du produit choisi; pour cette raison même, il semble être combinable, cela signifie que si vous achetez deux appareils impliqués dans la campagne, le coupon ça viendra choses considérées. Il ne sera pas possible de l’appliquer directement sur la même dépense, il faudra retouner plus tard, également pour acheter des produits de première nécessité.

Flyer Carrefour: voici les meilleures opportunités du moment

le des offres appliqué aux smartphones avec système d’exploitation Android ils ne semblent pas si intéressants, en fait nous incluons tous les terminaux dont le prix de vente ne dépasse pas les 399 euros attendu pour le Samsung Galaxy A71, parmi les fichiers sont inclus Huawei P30 Lite New Edition, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi Note 8T, Samsung Galaxy A40 et similaire.

Les occasions les plus intéressantes du flyer Carrefour sont accompagnées d’appareils ménagers Pomme, en fait, débusquer iPhone 11 à vendre à 829 euros ou Apple iPhone SE 2020 pour seulement 499 euros, une très bonne combinaison à saisir si vous voulez économiser le plus possible et profiter d’excellentes performances.