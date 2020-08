Depuis ses réseaux sociaux, le Syndicat national des aviculteurs a rapporté la mort malheureuse de l’homme d’affaires Enrique Robinson Bours, fondateur de Bachoco, à 93 ans.

Présentant ses condoléances à la famille et aux amis, l’agence a rapporté que la mort de l’homme d’affaires qui a donné vie à l’une des plus importantes marques mexicaines s’est produite aujourd’hui à Ciudad Obregón, Sonora.

L’homme d’affaires qui à ce jour sert de conseiller honoraire de Bachoco, fondé vers 1952 avec ses frères Juan, Javier et Alfonso Robinson Bours, une petite ferme avicole qui, bien qu’elle ait commencé avec un millier d’oiseaux, est devenue avec le temps un marque de référence au niveau national et mondial.

Héritage

De cette manière, Industria Bachoco est aujourd’hui considérée comme un chef de file de l’industrie de la volaille au Mexique ainsi que la sixième plus grande entreprise de volaille au monde. Vers 1997, la marque a commencé sa cotation à la fois à la Bourse mexicaine et à la Bourse de New York.

Cette avance a fait perdre la famille Robinson Bours à la neuvième place sur la liste Forbes des milliardaires avec une fortune qui atteint le 2,570 millions de dollars.

En ce sens, il est important de mentionner que, en plus de Bachoco, la famille possède Megacable.

Vers le troisième trimestre de l’année dernière, Bachoco aurait enregistré un flux d’exploitation de 1 505 millions de pesos (mp). Le volume était supérieur à celui calculé pour la même période l’an dernier. Merci, en grande partie, à des prix plus élevés pour leurs produits.

De son côté, Expansión a souligné que les ventes totales du groupe s’élevaient à 15 312 millions de pesos. À l’époque, Rodolfo Ramo Arvizu, directeur général de Bachoco, avait assuré que le trimestre était caractérisé par un marché plus avide de produits avicoles. Ces chiffres constituent une reprise remarquable par rapport aux chiffres présentés en début d’année. Ensuite, il a diminué son flux d’exploitation de plus de 69%, le niveau le plus bas depuis près d’une décennie.

Benchmark en marketing

L’une des caractéristiques les mieux associées à la marque est ses stratégies de marketing et de publicité particulières, qui depuis plusieurs années ont conservé un sceau distinctif qui a positionné Bachoco dans l’esprit et la poche du consommateur.

Le ton particulier de la communication de cette marque a été maintenu même lorsque, en 2008, Bachoco a renouvelé son logo, y compris les couleurs orange et verte pour projeter la fraîcheur, et établir une relation avec ce qui est sain et naturel.

Après le décès de l’un des fondateurs de la marque, des politiciens, des hommes d’affaires et diverses organisations ont exprimé leurs condoléances à travers les réseaux sociaux.

Mes condoléances à la famille Robinson Bours Almada pour la mort sensible de Don Enrique, un homme de travail exemplaire, intègre qui laisse son exemple pour les générations actuelles et futures de notre État et de notre pays.

Repose en paix 🙏🏻 pic.twitter.com/eQYPNj6Efh – Ing.Alfonso Reina Villegas (@IngAlfonsoReina) 14 août 2020

Enrique Robinson Bours Almada, l’un des fondateurs d’Industrias Bachoco, décède à Ciudad Obregón, Sonora, rapporte l’Union nationale des aviculteurs. pic.twitter.com/yy4J6n9jOg – LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) 13 août 2020

DEP Don Enrique Robinson Bours Almada, un homme visionnaire et généreux avec un grand amour pour Cócorit. pic.twitter.com/eZ1gYozLYM – Ecomunidad A.C (@e_comunidad) 14 août 2020

Je suis désolé pour la mort de Don Enrique Robinson Bours. Sonoran, grand homme d’affaires exemplaire. Avec mes meilleures salutations, mes condoléances à sa famille respectée. DÉCHIRURE. – Manlio F.Beltrones (@MFBeltrones) 13 août 2020

