Récemment, on ne parle que de nouvelles nouvelles concernant le célèbre fondateur de l’antivirus informatique McAfee. John McAfee il a été récemment arrêté et il l’a lui-même communiqué sur Twitter via le post suivant: «J’ai visité la Catalogne avant que l’Europe n’interdise les voyages aux Catalans. J’ai essayé de rentrer en Allemagne et on m’a refusé l’entrée ».

John McAfee arrêté pour système de protection personnelle inapproprié, voici les détails

Le fondateur de la célèbre antivirus à l’âge de 74 ans il a été arrêté parce qu’il utilisait un système de protection personnelle inapproprié. Apparemment, au lieu d’utiliser un masque, il portait un string femme noir et complet avec de la dentelle. Monsieur McAfee il a poursuivi sur son message Twitter en déclarant: «Ils m’ont demandé de le remplacer et j’ai refusé. J’insiste, c’est la protection la plus sûre dont je dispose et je refuse de porter quoi que ce soit d’autre ».

Les agents n’étaient pas d’accord avec la réponse donnée, ils ont décidé de procéder à l’arrestation, mais le guro informatique n’est revenu qu’après quelques heures. Même la femme, Janice, a confirmé cette histoire étrange et drôle en déclarant à travers le profil officiel de son mari: «Je vais gérer son profil jusqu’à ce que je m’échappe (méthode habituelle), il va soudoyer quelqu’un (très vite, il pourrait être absent dans quelques heures), il trouvera le bon avocat ( cela prendra quelques jours) ou il deviendra le directeur de la prison, auquel cas ils devront le chasser ».

Après quelques heures, elle a posté une vidéo d’elle-même à l’aéroport avec une bouteille de champagne qui l’attendait à moitié.