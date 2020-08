La présentation du Galaxy Note 20 nous a conduit à nous pencher sur le Galaxy S21, la prochaine génération de smartphones haut de gamme que Samsung annoncera au cours du premier trimestre 2021, plus précisément entre le début et la mi-février, sauf surprise de dernière minute.

Le Galaxy S21 a suscité de grandes attentes non seulement parce que pourrait apporter une rénovation majeure en termes de design, mais parce qu’il pourrait aussi être le premier smartphone de la société sud-coréenne à avoir une caméra frontale intégrée à l’écran. Ça sonne bien, non? Cela permettrait de créer une finition tout écran quasi absolue, puisque l’espace réservé à ce composant, l’îlot flottant classique, serait totalement éliminé et nous n’aurions que des bords très contenus. Si Samsung utilise également la finition Edge, ces bords finiraient par être minimes.

On sait que l’intégration de la caméra frontale sur l’écran d’un smartphone est possible. Oppo a déjà montré des prototypes de smartphone entièrement fonctionnels avec ce type d’appareil photo, mais la qualité d’image qu’ils présentent est très limitée, et tout semble indiquer qu’il ne s’est pas encore suffisamment amélioré pour le rendre vraiment viable dans les terminaux haut de gamme.

Galaxy S21 avec caméra intégrée à l’écran: trop de sacrifices

Je pense qu’il n’y a pas de meilleure façon de le décrire, c’est l’idée que nous donne Ross Young, conseiller chez DSCC (Display Supply Chain Consultants). À son avis, l’utilisation d’une caméra frontale intégrée à l’écran du Galaxy S21 serait une mauvaise idée car impliquerait un sacrifice majeur en termes de qualité d’image, mais aussi pour tout ce que cela impliquerait en termes de coûts et d’approvisionnement.

La fourniture des composants nécessaires pour monter les smartphones avec une caméra intégrée à l’écran est très faible, et en même temps, c’est très cher. Nous sommes confrontés à deux problèmes qui se voient avec une clarté absolue, à savoir que Samsung devrait assumer une hausse des coûts de fabrication du Galaxy S21, et s’exposer à une éventuelle pénurie de composants.

Évidemment de dire que c’est un risque qui ne vaut certainement pas la peine d’être pris, et par conséquent, nous pensons qu’il est tout à fait logique au monde de penser que Samsung n’utilisera pas d’appareil photo intégré à l’écran sur le Galaxy S21.

Cependant, si cette technologie progresse comme prévu et que les améliorations nécessaires sont apportées pour augmenter la qualité de l’image, réduire les coûts et optimiser la production nous le verrons probablement dans le Galaxy S22, dont l’arrivée aura lieu en 2022.