Alors que le Galaxy Z Fold 2 de Samsung comportera le Qualcomm Snapdragon 865 Plus, il sera également livré avec la technologie FastConnect 6900 de Qualcomm, apportant une prise en charge de la connectivité de nouvelle génération.

« Apparu commercialement pour la première fois, le Galaxy Z Fold 2 est équipé du dernier système de connectivité mobile Qualcomm FastConnect 6900, conçu pour améliorer les performances Wi-Fi et Bluetooth pour la prochaine génération d’expériences mobiles, en conjonction avec la 5G », note une version de Qualcomm . Cela signifie que les acheteurs du Fold 2 peuvent s’attendre à accéder au W-Fi 6E et au Bluetooth 5.2 lorsqu’ils allument leur appareil. C’est le premier appareil à être livré avec cette technologie à bord, il sert donc vraiment à cimenter la nature du Z Fold 2 en tant qu’appareil d’avenir.

Commentant l’actualité, Alex Katouzian, vice-président senior et directeur général, mobile, Qualcomm Technologies, Inc. a déclaré:

Nous sommes fiers d’être aux côtés de notre client de longue date, Samsung Electronics, alors qu’ils présentent leur toute dernière gamme d’appareils phares basés sur notre dernière plate-forme mobile Snapdragon 865 Plus 5G de niveau premium. Ces nouveaux appareils repousseront les limites en termes de performances et d’efficacité énergétique pour offrir la prochaine génération d’expériences de connectivité, de caméra, d’IA et de jeu.

Avec le Fold 2, Samsung a essayé de corriger autant de défauts les plus évidents du Galaxy Fold de l’année dernière que possible, en ajoutant un écran principal Infinity-O plus grand de 7,6 pouces et un couvercle Infinity-O de 6,2 pouces et en renforçant le verre. .

Dans l’état actuel des choses, il semble être l’un des meilleurs pliables à ce jour (non pas que la concurrence ait été particulièrement rude), mais nous aurons une meilleure idée de ses performances lorsqu’il sera expédié après septembre.

Un représentant de Qualcomm nous a informé que si «le Samsung Galaxy Z Fold 2 prend en charge la plate-forme Qualcomm FastConnect 6900» et que la «plate-forme Qualcomm FastConnect 6900 prend en charge 6 GHz et Bluetooth 5.2», le Z Fold 2 ne supporte curieusement ni l’un ni l’autre. Ce sera toujours un appareil intéressant lors de son lancement, un peu moins.