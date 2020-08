Le géant de Cupertino continue d’être le protagoniste de nombreuses rumeurs relatives aux détails techniques qui caractériseront le très convoité iPhone 12 et, en particulier, la date de lancement possible des nouveaux appareils sur le marché. Sur ce dernier point, la même société a confirmé le report de la sortie de ses prochains iPhones. Apple a en effet déclaré que le lancement des quatre appareils aura lieu en octobre ou dans les premières semaines de novembre.

Apple: le lancement de l’iPhone 12 a été reporté, la sortie sur le marché se fera en deux temps!

Nous avions déjà évoqué le retard probable dans le lancement du nouvel iPhone 12 et maintenant la confirmation vient directement d’Apple. À cette nouvelle s’ajoute ce qui est exposé dans un rapport de Digitimes concernant l’éventuelle division en deux phases de la mise sur le marché des appareils du géant.

Apparemment, le géant de Cupertino ne se limitera pas à reporter le lancement des quatre iPhone 12 mais pourrait même être contraint de les mettre sur le marché à deux moments différents. On a donc pu voir dans un premier temps la commercialisation de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Max et seulement quelques semaines plus tard celle de l’iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces et de l’iPhone 12 5,4 pouces.

On suppose que les premiers appareils peuvent arriver autour du fin octobre et que le reste peut être lancé entre novembre et décembre.

Malgré les nombreuses rumeurs et la confirmation de la société, il n’y a toujours pas de nouvelles définitives concernant la date de lancement du nouvel iPhone 12. Il faudra attendre avant même de pouvoir faire connaissance avec les quatre appareils Apple