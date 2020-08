Un nouveau profil du Wall Street Journal a révélé comment Tim Cook a dirigé Apple depuis la succession de Steve Jobs, offrant un aperçu unique de son mandat.

Le rapport couvre de nombreuses facettes du leadership de Cook, depuis sa sélection quelque peu surprenante en tant que PDG après Steve Jobs, son engagement singulier envers Apple, son souci du détail et plus encore.

Le profil note:

M. Cook est décrit par ses collègues et connaissances comme un humble bourreau de travail avec un engagement singulier envers Apple. Ses collègues de longue date ont rarement socialisé avec lui, et les assistants ont déclaré qu’il gardait son calendrier à l’écart des événements personnels.

Il parle de l’irritation de Cook qu’Apple ait perdu son engagement envers l’excellence après qu’Apple ait expédié par erreur 25 ordinateurs en Corée du Sud au lieu du Japon, et à quel point ses réunions sont absolument terrifiantes:

La maîtrise du détail de M. Cook amène les subalternes à entrer dans les réunions avec appréhension. Il mène l’interrogatoire, avec une précision qui a remodelé la façon dont le personnel d’Apple travaille et pense.

De nos jours, les cadres intermédiaires «filtrent le personnel avant les réunions» pour «s’assurer qu’ils sont bien informés», et il est conseillé aux débutants de ne pas parler. Et tu ferais mieux de ne pas perdre son temps non plus:

S’il sent que quelqu’un n’est pas suffisamment préparé, il perd patience et dit: «Ensuite», en feuilletant une page de l’ordre du jour de la réunion, cette personne a dit, ajoutant: «les gens sont partis en pleurant».

Dur. Le rapport discute également de la décision de Tim Cook de divulguer publiquement sa sexualité en 2014, des difficultés avec le HomePod et du récent succès d’Apple dans la création de services d’abonnement pour ses clients.

Le tout est une bonne lecture, et vous devriez certainement le vérifier!