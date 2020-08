Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Microsoft annonce le lancement, la disponibilité et le prix du Surface Duo.

Dix processeurs AMD qui sont entrés dans l’histoire des PC.

Nous analysons le Samsung SSD 870 QVO, la capacité maximale et les performances SATA.

Cinq exigences auxquelles un bon ordinateur portable de jeu doit répondre.

Nous avons également examiné le Corsair iCUE LT100 – maîtrisez et ressentez la puissance de la couleur.

Intel a détaillé les améliorations apportées à l’architecture de ses nouveaux processeurs, Tiger Lake, qui sortira le 2 septembre

Et aussi sa nouvelle génération de graphiques avec le premier Intel dédié depuis 20 ans.

Apple et Google retirent Fortnite de leurs magasins et Epic Games intentent des poursuites.

Huit clés de valeur lors de l’achat de produits reconditionnés.

Série hebdomadaire avec News VOD 33/20: «Project Power», le médicament qui vous donne des super pouvoirs… ou pas.

Trois choses essentielles pour améliorer votre connexion Internet.

NVIDIA présentera la GeForce RTX 30 le 1er septembre.

Comment installer la version bêta de watchOS 7 sur votre Apple Watch.

La PS5 pariera sur le faux 4K, selon plusieurs développeurs.

Intel abaisse le prix du Core 9000 pour arrêter AMD.

Les prix du Xiaomi Mi 10 Ultra, c’est ce qui est nouveau du géant chinois.

Quand la Xbox Series X sera-t-elle mise en vente? Le 5 novembre, selon une fuite.

AMD prépare ses propres puces hybrides big.LITTLE.

Goodbye Project xCloud, Xbox Game Pass Ultimate pour Android est arrivé.

Huawei Mate X2, une autre pom-pom girl de l’ère des smartphones pliables.

Google Pixel 4a: déballé et premier regard.

ASRock DeskMini, nouveau compact avec option Intel ou AMD.

Dans la section moteur cette semaine, nous analysons le Nissan Qashqai 2020.

Présentation et dates de lancement de l’iPhone 12: Nous le verrons à la mi-octobre.

Et encore une: l’iPhone 12 bon marché arriverait en 2021 sans prise en charge de la 5G.

Les meilleures offres de la semaine pour un nouveau vendredi rouge.

Que pensez-vous du prix des cartes graphiques? Nos lecteurs parlent.

Nous terminons avec des jeux gratuits: A Total War Saga sur Epic Games Store ou Quake 2 sur Bethesda.

