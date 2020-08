Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans ce sélection avec les plus pertinents:

Prochaines sorties de jeux pour août 2020.

Nous avons examiné le Corsair iCUE Nexus, un petit génie.

Nous avons testé Windows 10X, le système de pliage des appareils de Microsoft.

Qu’est-ce que DirectX 12 Ultimate et pourquoi est-ce important.

10 applications gratuites pour récupérer des fichiers depuis votre PC.

Razer BlackShark V2, Critique: Le retour du prédateur.

À quelle carte graphique le GPU PS5 est-il équivalent? Et la Xbox Series X?

AMD RDNA 2: cinq touches avec tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle architecture.

Série hebdomadaire avec Novelties VOD 31/20: «Inés del alma mía», la conquérante du Chili.

Garmin confirme la cyberattaque: un autre ransomware multinational ravagé.

Windows 10 célèbre cinq ans entre la lumière et l’ombre.

TikTok: avenir incertain … ou mauvais ou entre d’autres mains.

Motorola Moto G9 Plus: spécifications et prix de ce nouveau milieu de gamme.

Je n’ai pas de connexion Internet: cinq conseils pour résoudre ce problème.

Chuwi UBook X, un Windows 2 en 1 très bon marché.

Les côtés de la PS5 sont amovibles et personnalisables, nouvelle affaire pour Sony?

Il s’agit du nouveau gestionnaire de disques Windows.

Voulez-vous un MacBook pas cher? Le premier modèle basé sur ARM pourrait coûter «seulement» 799 $.

Ryzen 7 4700G est plus puissant que PS4, mais peut-il déplacer des jeux en 1080p?

Intel Rocket Lake-S confirme la prise en charge de PCIe 4.0.

Apple confirme les retards dans le lancement de l’iPhone 12, mais présente des résultats financiers records.

Quelle console de nouvelle génération préfère Gabe Newell (Valve)?

Spotify et Chromecast permettent déjà la diffusion directe depuis le PC.

Nouvelle livraison des offres Red Friday avec les meilleures réductions de la semaine.

Konami passe des jeux d’arcade aux ordinateurs de jeu.

Dans notre section moteur cette semaine, nous passons en revue l’utilitaire électrique, Škoda Citigo iV.

Et dans la science spatiale, nous avons fait écho au lancement de MARS 2020: la persévérance et l’ingéniosité volent déjà vers Mars.

« Nos lecteurs disent »: quelle a été votre télécommande préférée?

Nous avons fini par faire progresser l’événement Samsung pour la semaine prochaine. Voici les cinq appareils qu’il présentera.

