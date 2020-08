Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Nous analysons la Wacom One, une tablette électronique pour tous les publics.

Nous passons également en revue le OnePlus Nord, un smartphone à la hauteur des attentes.

Comment télécharger une image Windows ou Office. Une pratique qui vous sera utile.

Dans la section des jeux, nous analysons Horizon Zero Dawn Complete Edition, une exclusivité PS4 qui arrive sur PC.

Et plus d’avis: Sony Handycam 4K AX43 pour créer sans limites.

Il s’agit du SoC Xbox Series X, une puce très puissante qui mise sur le rendu hybride.

Lenovo met à jour sa série Yoga avec cinq nouveaux ordinateurs portables.

Flight Simulator est là, le jeu de Microsoft avec les meilleures critiques depuis de nombreuses années.

Revue hebdomadaire de la série avec News VOD 34/20: «Lovecraft Territory»: mystère, racisme et monstres.

PS4 Pro et Xbox One X n’ont jamais été des consoles pour 4K et 60 FPS, la PS5 et la Xbox Series X le seront-elles?

Et en parlant de consoles, filtrez l’interface de la PS5, voici à quoi ressemblerait la nouvelle console.

Nous avons également examiné la tablette SPC Gravity Octacore de base et peu coûteuse.

Microsoft Defender ne pourra pas être désactivé même avec le piratage du registre.

Premières images de la GeForce RTX 3090, c’est énorme.

Honor MagicBook 15 arrive en Espagne: disponibilité et prix.

Microsoft met à jour WSL 2 pour Windows 1903 et Windows 1909.

AMD lance le chipset A520, nous verrons enfin des cartes mères bon marché pour les processeurs Zen 2 et Zen 3.

Apple menace de supprimer l’Unreal Engine sur iOS et macOS, déclare Epic Games.

Moto G9 Plus: images et caractéristiques du nouveau milieu de gamme Motorola.

Microsoft annonce la fin du support pour Edge et Internet Explorer d’origine.

Western Digital annonce un SSD My Passport avec support NVMe.

Destiny 2 deviendra un précédent très dangereux: il perdra du contenu pour lequel de nombreux joueurs ont payé

La licence de Google pour travailler avec Huawei a expiré et c’est une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs.

Mozilla étend son alliance avec Google en tant que fournisseur de recherche dans Firefox.

Allez-vous mettre à jour le PC? Le prix du SSD et de la RAM baissera en raison d’une offre excédentaire.

Et en parlant de shopping, voici les meilleures offres dans un nouveau Red Friday Today, Special Gaming Week!

Nos lecteurs parlent: À quoi vas-tu jouer ce week-end?

L’entrée Le meilleur contenu de la semaine dans MC (CCXX) est original par MuyComputer