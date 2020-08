Dans une année sans grands titres de films (ou à faible risque d’atteindre uniquement les catalogues des plateformes d’abonnement), l’été sera une période d’adaptation minutieuse aux exigences d’un marché imprévisible.

Pour cette raison, l’arrivée à la télévision de la série la plus attendue, ou première de nouvelles saisons de plusieurs des favoris du public, ce sera une manière d’analyser le marché, les chiffres d’audience récents et les habitudes de consommation que l’émergence de la pandémie semble avoir changé à tout jamais.

Qu’est-ce qu’un public restreint voudra voir la plupart du temps? Qu’attendez-vous des émissions qui ont réussi à produire une nouvelle saison en plein lock-out? Pour répondre peut-être à ces questions, nous vous laissons une liste des meilleurs à votre disposition pendant ces mois chauds de ce 2020 atypique.

Le club des baby-sitters

Où? Netflix.

Quand? Du 3 juillet.

La série classique de romans sur la transition de l’enfance à la petite enfance de l’auteure Ann M. Martin Le Baby-Sitters Club est un classique jeunesse avec un bon nombre de fans.

L’histoire était déjà adaptée au cinéma en 1995 avec la direction de Mélanie Mayron et elle est devenue un phénomène discret qui a réuni une bonne partie des lecteurs de la saga originale et un large public de jeunes. Le projet de Netflix est une étrange combinaison de nostalgie (composé de dix chapitres dans sa première saison) avec un regard fidèle sur l’histoire littéraire: tout comme les livres bien-aimés, l’histoire commence lorsque Kristy Thomas (interprétée par Sophie Grace) démarre le club titulaire, aux côtés de quelques amis Et tout semble devenir incontrôlable

Trop innocent pour toi? c’est peut-être le cas, et la showrunner Rachel Shukert est la première à le reconnaître et à insister sur le fait que la série évoque un désir «rétro» pour une époque plus simple, ce qui est certainement l’un des points forts de la série.

Nouveau monde courageux

Où? Paon.

Quand? Du 15 juillet.

Les adaptations du classique dystopique Brave New World d’Aldous Huxley sont généralement une combinaison de peurs collectives, liées à une idée de contrôle politique qui fonctionne presque toujours comme un avertissement et reflète – lorsque cela est possible – le monde réel dans lequel il se déroule. la production.

Brave New World ne fait pas exception et, en fait, toute la série a un étrange air apocalyptique qui peut vous être familier dans un monde en urgence et avec des visages couverts de masques.

La série analyse les mêmes idées du roman de Huxley et tente de les doter de un cadre beaucoup plus contemporain dans lequel l’identité, l’orientation sexuelle, le désir de liberté et la poursuite de la libre pensée sont d’une importance énorme dans le cadre d’un monde de plus en plus restrictif et violent.

Nous parlons de la série, bien sûr. Au cas où.

The Chi Saison 3

Où? Afficher l’heure.

Quand? Du 21 juin.

La nouvelle saison de l’une des séries qui a exploré les dilemmes raciaux avec une plus grande intelligence intervient au milieu des conséquences culturelles des manifestations causées par la mort de George Floyd et, en plus, sans son protagoniste Jason Mitchell (Brandon), qui ne reviendra pas à la production après que des allégations de harcèlement et de voies de fait ont été soulevées contre lui.

Dans l’ensemble, le showrunner Justin Hillian est convaincu que les changements n’affectent pas définitivement l’approche du programmea, qui continue de se concentrer sur les défis de ses personnages contre le racisme, les préjugés et la pauvreté.

Dirty John Saison 2: L’histoire de Betty Broderick

Où? Netflix.

Quand? Depuis le 1er août.

La deuxième saison du drame d’anthologie du vrai crime analysera l’histoire de la meurtrière condamnée Betty Broderick et tentera de raconter toutes les situations qui ont conduit à l’un des crimes les plus déconcertants des dernières décennies aux États-Unis, lorsque Betty a abattu son ex-mari. Dan et sa nouvelle épouse.

Comme beaucoup d’autres émissions basées sur l’idée d’essayer d’apporter une stature psychologique à des crimes dans un contexte turbulent, la saison mettra l’accent sur tout ce qui s’est passé avant le coup fatal et surtout la situation qui entourait Betty, avant de prendre une décision similaire.

Je peux te détruire

Où? HBO et HBO Max.

Quand? Du 7 juin.

Quand Arabella (Michaela Coel) est agressée sexuellement, sa vie, la façon dont elle comprend son corps et ses décisions changent à jamais.

C’est l’un des portraits les plus puissants et les plus réalistes des conséquences de la violence sexuelle qui ait été réalisé à la télévision à ce jour. En tant que productrice et aussi scénariste pour la série, Coel a réussi à apporter un sentiment d’urgence et une profonde beauté amère à une expérience difficile qu’elle explore non seulement à travers un regard honnête, mais à partir d’une profonde empathie qui surprend par sa délicatesse.

Hanna Saison 2

Où? Amazon Prime Video.

Quand? Du 3 juillet.

Dans la première saison de l’adaptation cinématographique de 2011 Hanna, le personnage principal (Esme Creed-Miles) essayait de découvrir ses capacités et son histoire, sous l’influence d’une figure paternelle confuse.

Pour son retour, Hanna n’a plus besoin de tuteurs et de producteurs, mais à la place atteindra le zénith de ses mystérieux pouvoirs. Au même titre que le film sur lequel elle est basée, la série tente de montrer le parcours intérieur d’une jeune femme en situation extraordinaire, qui doit trouver son chemin vers sa propre identité.

Une nouvelle race de super-héros au milieu d’une époque qui a fait exploser le sujet dans toutes les directions possibles.

Amour, vainqueur

Où? Hulu.

Quand? Depuis le 19 juin.

Si vous avez aimé la charmante comédie romantique 2108 Love, Simon, vous allez adorer sa version télévisée qui, à son plus haut niveau, parvient à capturer la tendresse, la vulnérabilité et le bon sens de l’empathie face à ces changements inconfortables du début de l’adolescence qui le film s’est transformé en un plaidoyer subtil sur la différence.

Le film et la série sont des adaptations du livre de Becky Albertalli Simon vs. l’Agenda Homo Sapiens, un regard honnête et doux sur l’orientation sexuelle, dans le cadre du premier amour et de la recherche d’identité.

Pays Lovecraft

Où? HBO.

Quand? Du 16 août.

L’adaptation du roman de 2016 de Matt Ruff arrive à HBO avec tout son sens de la controverse, de l’horreur et de la critique invisible intacte.

La ruse, parfois imprévisible et au final une magnifique œuvre d’horreur qui prend l’audace de subvertir les éléments canoniques du genre, est sans aucun doute l’un des regards les plus intelligents sur le genre en tant que forme d’expression formelle des préoccupations sociales et aussi, un voyage à travers le bien et le mal, qui est soutenu dans sa capacité à étonner. Peut-être l’une des meilleures séries de l’année.

Muppets maintenant

Où? Disney Plus.

Quand? Du 31 juillet.

Les Muppets sont de retour! et bien sûr via Disney Plus. Le retour du classique de Jim Henson sous la forme d’un spectacle de variétés, il aura également tous les éléments qui ont fait la renommée de la série originale, y compris la capacité attachante d’éduquer, d’émotion et de divertir.

Aussi, à l’instar du spectacle qui a éduqué toute une génération, il aura des moments de réflexion, de belles chansons et surtout, des invités! Si vous avez un petit à la maison ou si votre enfant intérieur a un besoin éhonté de passer un bon moment, c’est votre option.

Perry Mason

Où? HBO et HBO Max.

Quand? Du 21 juin.

Perry Mason revient avec un nouveau visage et au milieu de Los Angeles, dans une recréation élégante et efficace du genre noir, qui a également une personnalité puissante et lumineuse qui en fait peut-être l’une des meilleures séries de l’année.

Ambiguë, sinistre et parfois douloureuse, la série suit l’avocat détective (joué cette fois par un brillant Matthew Rhys) au milieu d’une affaire macabre qui le rapprochera de plus en plus de l’obscurité d’une ville violente et d’un regard sur le monde. plein d’une moralité douloureuse et partagée.

The Politician Saison 2

Où? Netflix.

Quand? Depuis le 19 juin.

L’ambitieux Payton Hobart (Ben Platt) revient désormais vivre à New York pour entamer une carrière politique vers un vrai poste.

En tant que futur sénateur d’État, le personnage se transformera en sa pire version et peut-être, dans la conception la plus cynique des rapports de pouvoir, la notion de convictions morales subverties par l’avidité et les terreurs sans nom la pression d’une identité brisée.

Search Party Saison 3

Où? HBO Max.

Quand? Du 25 juin.

Curieusement, la troisième saison de l’une des séries préférées du public de HBO arrive directement à HBO Max avec sa pleine recherche de vérité confuse et sa perception de la pression du public sur une affaire pénale de plus en plus inexplicable.

La série perd-elle quelque chose en matière de streaming? Pas vraiment, mais il y a peut-être une plus grande recherche d’indépendance intellectuelle à l’égard de la réflexion sur la peur et les nuances morales, qui a soutenu la série dès son premier chapitre.